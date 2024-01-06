Стали известны детали смерти режиссера Елены Демидовой

По словам женщины, 30 декабря у Демидовой случился приступ аутоиммунного воспаления стенок сосудов, что вызвало сильные боли в ногах. Родственники вызвали скорую помощь 4 января.

«Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили», - сообщила дочь погибшей.

Также Светлана отметила, что ее мать всегда переживала из-за кино и ей «болеть было некогда».

Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и сотрудничала с киностудией имени Максима Горького.

Демидова родилась 23 апреля 1964 года в Оренбурге. После школы она поступила МВТУ имени Баумана по инженерной специальности. Позже режиссер получила историческое и режиссерское образование.