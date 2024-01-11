Стала известна возможная причина смерти Юрия Соломина

По данным авторов статьи, почечная недостаточность у актера стала осложнением после инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Здоровье Соломина ухудшалось, поскольку он также страдал от гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, указал Mash.

В начале ноября прошлого года Соломина госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание. Во время курса лечения состояние актера улучшилось. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

Худрук Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. Внучка артиста сообщила, что он тихо умер во сне.

Актриса Ольга Будина, работавшая с Соломиным на съемках «Московской саги», отметила, что он был невероятно добрым и внимательным человеком с большим сердцем. Смерть коллеги артистка назвала свидетельством ухода эпохи.