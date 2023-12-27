Стала известна возможная причина смерти основателя «Смысловых галлюцинаций»

Женщина работала с гитаристом в студии «Заводной апельсин». По словам Старостиной, это было очень давно, а студии не существует уже около трех лет.

«Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет», - сказала собеседница «360».

О смерти Колбасова сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов. По его словам, в последнее время гитарист серьезно болел и лечился в больнице. Основатель екатеринбургской рок-группы недавно выписался и незадолго до смерти успел отыграть пару небольших концертов.

Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 годы. Музыкант ушел из жизни в 50 лет. У него остались супруга и несовершеннолетний сын.