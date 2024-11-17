17 ноября 2024, 12:27

Стала известна возможная причина смерти экс-солиста «На-На» Левкина

Global Look Press
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Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин мог скончаться из-за последствий перенесенного онкологического заболевания. Об этом 360.ru рассказал его концертный директор Александр.

«Подозреваем, что это прошедшие болячки, связанные с раковой опухолью. Ну, все равно заключение сделает только уже медэкспертиза. Нам трудно пока это комментировать», - сказал он.

Александр подтвердил, что в планах Левкин было много выступлений. Ближайший концерт должны были дать в Подмосковье в следующую пятницу - 23 ноября.

«Это мой ближайший друг. Я его концертный директор на протяжении уже более 15 лет», - отметил он.

В последнее время выступления Левкина стали особенно популярными. Концертный директор связал это со сменой репертуара музыканта. Он стал исполнять композиции, посвященные семейным ценностям. Пел про мать, отца, жену, своих дочерей.

«То есть здесь совершенно другой формат песенный был», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Что будет с проданными билетами - пока не решали. Конечно, пообещал Александр, зрителям вернут деньги.

«В любом случае сделаем вечер памяти Владимира Левкина», - добавил он.

О месте и дате прощания с музыкантом сообщат позже.

Ранее продюсер и композитор Бари Алибасов отметил, что Левкин был прекрасным артистом. Он внес большой вклад в группу «На-На», но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру

Концерты Музыка Артисты
17 ноября 2024, 12:07
«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-на“». Алибасов — о Левкине
РИА «Новости»
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Певец Владимир Левкин был прекрасным артистом, но он не смог вернуться на сцену после ухода из группы «На-на». Об этом 360.ru заявил продюсер и композитор Бари Алибасов.

Создатель «На-на» рассказал, что Левкин внес большой вклад в группу, но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру.

«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-на“. Понятно, что в группе „На-на“ работали выдающиеся деятели кино, театра, эстрады, потому что они, собственно, и создавали популярность группы „На-на“. Он был таким же, как и все остальные», - объяснил Алибасов.

По его словам, коллективу было тяжело после ухода Левкина.

«Все-таки, он был самым ярким артистом. Такова была цель и работа моя - делать артистов популярными, чтобы дорогие зрители почаще ходили и приносили свои денежки мне в карман. Он решил, что он сам будет все успешно делать, и ушел», - подчеркнул продюсер.

Он добавил, что после ухода из «На-на» Левкин перестал быть популярным. Певец не смог реализовать свой творческий потенциал и пропал со сцены, отметил Алибасов.

«К его несчастью, он буквально уже через месяц-три исчез вообще со сцены. Отсюда и пошло все остальное. И отсутствие работы, и отсутствие возможности реализовать себя, и так далее. Как всегда бывает с артистами, которые слишком высоко начинают себя оценивать, а в результате исчезают», - подытожил он.

Левкин скончался 17 ноября на 58-м году жизни. О смерти артиста сообщила его жена.

Музыка
17 ноября 2024, 12:02
«Столько планов было». Экс-солиста «На-на» Юрина ошарашила новость о смерти Левкина
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Экс-солиста «На-на» Валерия Юрина шокировала новость о смерти его коллеги Владимира Левкина. В интервью 360.ru музыкант сообщил, что не может сдержать слез.

«Только концерт отработали! У нас полный зал народу был, зайти некому, люди билеты не могли купить. Столько планов было! <…> Меня новость ошарашила» - сказал Юрин.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. О смерти музыканта рассказала его супруга. Причина смерти певца пока неизвестна.

В начале 2000-х у певца обнаружили рак лимфатической системы в четвертой стадии, сообщила Lenta.ru. Он перенес две пересадки костного мозга и курсы химиотерапии, но сумел победить болезнь.

Музыка Артисты
17 ноября 2024, 11:29
Умер экс-солист группы «На-На» Левкин
РИА «Новости»
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Из жизни ушел бывший солит группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет, сообщил Telegram-канал Mash.

О смерти музыканта заявила его супруга. Причину ухода Левкина из жизни Telegram-канал не озвучил.

Группу «На-на» в 1989 году основал музыкант Бари Алибасов. Левкин входил в первый состав музыкального коллектива вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.

Музыка
17 ноября 2024, 10:54
У банкрота Блиновской обнаружили элитную недвижимость в Дубае
Global Look Press
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«Королева марафонов» Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, которые только начинают развиваться и пользоваться спросом. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись с регистрационными документами.

В них указано, что Елена Блиновская, гражданка России, чьи имя, фамилия и дата рождения полностью совпадают с данными известной «королевы марафонов», владеет недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, включая Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheba.

В этих районах можно найти как дома с квартирами и апартаментами, так и роскошные виллы, таунхаусы и пентхаусы. Согласно документам, Блиновская владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе Marina Shores.

Ранее Блиновская ради погашения долгов согласилась продать дом. Ее адвокат Иван Морозов рассказал, что женщина готова пойти на крайние меры. Сейчас основной долг блогера - перед ФНС, он составляет 587 миллионов рублей.

«Королева марафонов» Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, которые только начинают развиваться и пользоваться спросом. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с регистрационными документами.

Недвижимость Дубай Елена Блиновская

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