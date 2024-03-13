13 марта 2024, 12:51

Стала известна сумма заработка Пугачевой в России

Global Look Press
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Певица Алла Пугачева заработала 20 миллионов рублей на одной из российских цифровых платформ за два дня после выхода альбома. О заработке артистки рассказала ее приятельница в интервью с kp.ru.

Знакомая артистки отметила, что Примадонна давно не издавала песни. Более того, она не знала, что можно получать деньги благодаря скачиваниям композиций в интернете.

«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», - поделилась женщина.

По ее словам, Пугачева в среднем получила порядка 10 миллионов рублей за день от каждой из отечественных платформ. При этом выпущенные песни вовсе не новые, а просто лежали у нее в архиве.

Ранее Пугачеву призвали лишить денег из России. Депутат Алексей Журавлев потребовал признать певицу иностранным агентом.

Алла Пугачева
13 марта 2024, 13:34
Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Лолита впервые появилась на публике после декабрьской «голой» вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой. Она пришла на пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ 2024».

Артистка появилась на мероприятии в черном платье с открытыми плечами и строгих очках. Поклонники обратили внимание на ее новую прическу: Лолита сделала короткую рваную стрижку.

На мероприятии объявили ведущих «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», которую возобновили после двухлетнего перерыва. Статуэтки раздадут 14 июня в СК «ЦСКА Арена» Церемонию проведут Лолита Милявская, Клава Кока, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева. Имя еще одного ведущего объявят позднее.

«Я вообще женщина в черном последние 2,5 месяца. <…> Я просто польщена такой честью», - отметила Лолита.

Во время пресс-завтрака она сообщила, что будет вести себя на мероприятии достойно и соответствовать своему возрасту.

«Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как в принципе и требует премия. <…> Я буду скучным пятном», - пообещала певица.

По ее словам, концерты в ее расписании пока не планируются.

«Пока никаких планов нет. Мои творческие амбиции зависит от вашего принятия», - подчеркнула Лолита.

Милявская также рассказала о том, как проводит время во время отмены - например, стрижет растения.

Недавно отмененная звезда расплатилась в ресторане песней. Она ходила в заведение вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Увидев меню, артистка заметила, что блюда очень дорогие. Поэтому ей пришлось предложить официанту в качестве оплаты мини-концерт.

Чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке, Лолите по примеру певицы Анны Асти предложили заняться благотворительностью : например, открыть благотворительный фонд. Эксперты считают, что шанс на возвращение на сцену у артистки есть.

Лолита Милявская Шоу-бизнес
13 марта 2024, 13:06
Леонардо ДиКаприо поймали в объятиях новой девушки
Global Look Press
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Во время вечеринки для звезд перед церемонией награждения «Оскар» актер Леонардо ДиКаприо провел время в обществе 33-летней певицы Тейаны Тейлор. Соответствующие кадры появились на YouTube-канале издания Page Six.

Они на протяжении всего времени флиртовали. Но на этом все не закончилось: в какой-то момент звезда «Выжившего» положил руку на обнаженную талию девушки, а она трогала его за волосы и что-то шептала на ухо.

Как стало известно порталу Super , на протяжении всего вечера девушка старалась находиться в обществе звезды. Кроме того, новостей о разрыве с его спутницей Витторией Черетти не поступало: актер все еще в отношениях с ней. Что еще интереснее, сама Тейлор состоит в браке с баскетболистом Иманом Шампертом.

Ранее американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в трусах.

Отношения Актеры
13 марта 2024, 11:53
Кристен Стюарт прошлась в трусах по улицам Нью-Йорка
Global Look Press
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Американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном образе. Она попала в объективы папарацци в трусах и колготках. Об этом сообщили Daily Mail.

На кадрах видно, что девушка выбрала в качестве акцента трендовые вязаные бежевые трусы с высокой талией. Помимо этого, актриса надела светлые капроновые колготки и укороченную рубашку.

Образ она закончила, дополнив его лаковыми бордовыми лодочками на высоких шпильках и черной лаковой сумкой от Chanel. Также она подобрала модные солнцезащитные очки и сделала мокрую укладку на распущенные волосы.

Ранее актрису Светлану Ходченкову раскритиковали за вульгарный снимок в трусах. Она разметила провокационную фотографию на своей странице в социальной сети.

Нью-Йорк Актеры
13 марта 2024, 11:29
Шэрон Стоун заявила, что продюсер заставлял ее переспать с коллегой
Global Look Press
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Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с коллегой по цеху Уильямом Болдуином ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка». Ее слова передало издание The Guardian.

Стоун вспомнила, как Роберт Эванс вызвал ее на личный разговор в свой личный кабинет. Он решил подготовить актрису и ее партнера к съемкам в фильме «Щепка»: им предстояло сыграть в нескольких откровенных сценах. Чтобы все было естественно, продюсер предложил Стоун поработать над «химией» между нею и Болдуином.

«У него в офисе были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер (американская актриса - прим. ред.), а я должна переспать с Болдуином, потому что, если я пересплю с ним, он будет лучше играть», - пояснила 66-летняя актриса.

Шэрон отметила, что в пикантных сценах с актером Майклом Дугласом, с которым она снималась в «Основном инстинкте», все было деликатно и профессионально. Никто не предлагал ей вступить в связь с коллегой, потому что он умел сказать ту или иную фразу с нужной интонацией и сыграть эмоцию правильно.

Ранее актер Джеймс Макэвой получил травму во время съемок сцены оргии. Об этом он рассказал в интервью для подкаста Restless Natives.

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