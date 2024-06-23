23 июня 2024, 03:43

Стала известна судьба детей родившей в 60 лет актрисы Сенкевич

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Девятилетним близнецам, сыну и дочери польской актрисы Барбары Сенкевич, родившей их в 60 лет, грозит детский дом. Об этом написало издание Super Express.

По данным газеты, судьбу детей определит суд. Сама Сенкевич оставила завещание, в котором указала, что хотела бы сделать свою подругу опекуном близнецов. Но эксперты объяснили журналистам, что судья может решить иначе.

Скорее всего, суд учтет пожелания умершей матери, но они не станут решающим фактором. На заседании будет рассматриваться, сможет ли потенциальный опекун обеспечить детям необходимые условия. Пока близнецы находятся в приемной семье. Суд также может постановить оставить их в этой семье.

Звезда кино и сериалов Барбара Сенкевич стала известна еще и как «самая старая мама Польши». Актриса много лет мечтала о детях, но на процедуру ЭКО решилась только в 60 лет. В результате родились близнецы.

В начале июня 69-летняя Сенкевич умерла. До этого актриса сильно болела, но врачи выписали ее из больницы в хорошем состоянии.

Суд Дети Больницы Семья Врачи Польша Актеры
23 июня 2024, 04:23
Принц Уильям сходил с детьми на концерт Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон
РИА «Новости»
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Принц Уильям с детьми побывал на концерте певицы Тейлор Свифт в Лондоне. Он опубликовал фотографию, на которой поп-звезда делает селфи с ним и его детьми в Instagram*.

«Спасибо за прекрасный вечер», - написал он.

По данным издания Sky News , наследник престола активно танцевал на трибуне под песни Свифт. В тот день принц Уильям отпраздновал свой 42-й день рождения.

Свифт также поделилась в своих соцсетях совместной фотографией с королевской семьей.

На время лечения от ракового заболевания принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прекратила общественную жизнь. По данным газеты Daily Mail , она вернется на публику осенью 2024 года.

В конце мая стало известно, что перенесенная Миддлтон химиотерапия сильно повредила ее кожу и волосы. Кроме того, рак распространился на костный мозг и слизистую оболочку кишечника.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Концерты Тейлор Свифт Принц Уильям
23 июня 2024, 01:13
Онкобольную Заворотнюк выводили на улицу в парандже
РИА «Новости»
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Актриса Анастасия Заворотнюк во время борьбы с онкологическим заболеванием выходила на улицу только в парандже. Об этом олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили - то она была в парандже», - сказала она.

Фигуристка одной из первых узнала о диагнозе звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, Заворотнюк обратилась в больницу после того, как у нее появилась асимметрия лица. После обследования врачи диагностировали у артистки глиобластому.

Навка отметила, что Заворотнюк до последних дней сохраняла оптимизм. Она постоянно шутила и подбадривала свою семью. Лечение продлило ее жизнь на пять лет.

В последний год жизни актриса практически всегда находилась в палате. Навка выразила благодарность медперсоналу за то, что они не «слили» в Интернет фотографии Заворотнюк.

Первый канал Интернет Сериалы Семья Рак Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июня 2024, 23:44
Навка рассказала о первой реакции Заворотнюк на болезнь
РИА «Новости»
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Актриса Анастасия Заворотнюк легко отреагировала на свой диагноз. Об этом олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я узнала об этом, наверное, самая первая. У Насти был день рождения 3 апреля, и у нее немного перекосило лицо. Все думали, что это нерв воспалился. На следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», - отметила она.

По словам фигуристки, вердикт врачей Заворотнюк восприняла относительно легко. Она постоянно шутила и подбадривала близких.

Навка также вспомнила, что актриса показала себя настоящим бойцом в борьбе с раком. Она старалась держаться, несмотря на то, что пять лет «были такие качели - была надежда на улучшения», резюмировала спортсменка.

Олимпийская чемпионка также рассказала, что в последний год жизни Заворотнюк практически не вставала с постели.

Навка поблагодарила медперсонал, что они не «слили» в Сеть фотографии Анастасии.

Первый канал Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июня 2024, 22:37
Концерт помогавших ВСУ бардов Никитиных отменили в Петербурге
Freepik
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В Санкт-Петербурге концерт семьи Никитиных, якобы собирающих средства для Вооруженных сил Украины, отменили. Афишу и билеты на музыкальную программу убрали с сайта площадки, сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, Никитины решили отменить выступление в целях безопасности. Концерт должен был пройти в пятницу, 28 июня.

Ранее Татьяну и Сергея Никитиных обвинили в спонсировании ВСУ, однако сами музыканты опровергали эту информацию. В 2022 году они уехали жить к сыну в США.

Ранее актриса Анна Кузина, и звестная в России благодаря роли Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», объявила сбор денег на беспилотники для ВСУ. Украинка намерена собрать миллион гривен.

Санкт-Петербург Концерты Россия Деньги

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