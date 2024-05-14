14 мая 2024, 00:32

Стала известна реакция Наташи Королевой на неприятный инцидент в Кремле 9 мая

РИА «Новости»
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Российская певица Наташа Королева на концерте в День Победы в Кремлевском дворце исполнила трогательную композицию «Только ты не умирай» и обратилась с поздравительной речью к аудитории. Но ее выступление вырезали из эфира, что стало неожиданностью для артистки, сообщил источник mk.ru.

По его данным, Королеву очень расстроило это событие.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно», - заявил источник.

Он также объяснил, что в семье Наташи Королевой День Победы - важный праздник. Среди родственников артистки есть участники Великой Отечественной войны. Дедушка Королевой погиб в 1944 году под Кенигсбергом (ныне Калининград).

Фанаты певицы после этого подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Поклонники заявили, что над Королевой «издеваются сознательно».

День Победы 9 мая Праздники Концерты
13 мая 2024, 23:57
Взгляните и ужаснитесь. Бородина назвала Евровидение «парадом фриков»
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Бородина высказалась о победителе конкурса Евровидение-2024 швейцарском музыканте Nemo. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Видели победителя Евровидения? Лучше бы я этого не видела, хотя чему уже удивляться», - заявила она.

По ее словам, у артиста хороший голос, однако сложилось впечатление, что победу он одержал только благодаря своему неординарному внешнему виду.

Также звезда заявила, что в 2024 году на музыкальном конкурсе костюмы участников «превзошли себя».

«Катастрофа просто, хорошо, что у нас не транслируют этот парад фриков», - написала Бородина и предложила подписчикам взглянуть на кадры с мероприятия, чтобы «ужаснуться».

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что политика стала ключевой проблемой Евровидения в 2024 году. По его мнению, из-за этого у поклонников вскоре пропадет интерес к песенному конкурсу.

Евровидение конкурсы
13 мая 2024, 19:02
«Постепенно спускается на дно». Продюсер обнародовал заработок Макаревича за границей
Global Look Press
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Музыкант и лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживая за рубежом, зарабатывает не больше 400 тысяч рублей за один концерт. Такую сумму продюсер Сергей Дворцов назвал в беседе с изданием «Страсти».

«Я могу сказать, что на сегодняшний день он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени я могу быть уверен на 100%», - заявил продюсер.

По его словам, по сравнению с гонорарами, которые музыкант получал в России, сейчас его заработок сложно назвать достойным лидера группы «Машина времени».

«В России он зарабатывал достаточно неплохие гонорары. Там, я могу быть уверен, что за одно его выступление максимум ему могут заплатить 300-400 тысяч рублей», - отметил Дворцов.

Ранее в Таганском районном суде Москвы признали Макаревича* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Музыканту назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Концерты Музыка Зарплаты Иноагенты Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:59
Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей
РИА «Новости»
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Певец Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей. Об этом он сказал в эфире шоу Павла Воли на ТНТ.

Жена певца, артистка Юлия Ковальчук, подарила ему двух наследниц. Старшую дочь зовут Амелия, а младшую - Алисия.

Во время шоу Чумаков признался, что волнуется из-за мыслей о том, что девочки рано или поздно начнут встречаться с молодыми людьми.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», - ответил Чумаков на вопрос о том, что ему не нравится в отцовстве.

После этого он с улыбкой заметил, что его тесть, возможно, тоже испытывал к нему не самые теплые чувства.

В ответ ведущий программы, комедийный актер Илья Соболев, поспешил успокоить Чумакова, пошутив, что не все молодые люди похожи на него.

Ранее у шоумена Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын , которому уже 15 лет. В 2021 году актер поздравил его с днем рождения в прямом эфире.

Семья Музыка Актеры Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:43
Серябкину сравнили с Бритни Спирс после танцев на камеру в полуголом виде
Global Look Press
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Певица Ольга Серябкина станцевала перед камерой смартфона в полупрозрачной юбке и белом лифе. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram*.

«Когда похудела к лету, а его все еще нет», - подписала артистка видео.

На кадрах певица исполняет зажигательные танцы в белом откровенном наряде и красных туфлях. Поклонники сразу же заметили сходство Серябкиной с ее американской коллегой, которая также любит танцевать в доме перед камерой и выкладывать кадры в Сеть.

«Напомнила мне сейчас Бритни Спирс», Это Бритни Спирс 2?», «Что-то на бритниспирском», «Бритни по-русски», - отметили в комментариях под постом певицы пользователи.

Ранее Серябкина в беседе с телеведущей Анфисой Чеховой рассказала о своем детстве. В частности, артистка вспомнила, как разочаровала отца.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

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