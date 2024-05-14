Стала известна реакция Наташи Королевой на неприятный инцидент в Кремле 9 мая

По его данным, Королеву очень расстроило это событие.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно», - заявил источник.

Он также объяснил, что в семье Наташи Королевой День Победы - важный праздник. Среди родственников артистки есть участники Великой Отечественной войны. Дедушка Королевой погиб в 1944 году под Кенигсбергом (ныне Калининград).

Фанаты певицы после этого подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Поклонники заявили, что над Королевой «издеваются сознательно».