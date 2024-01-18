Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вонтова

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла перед Новым годом в клубе «Мутабор». Она призналась, что обижена на телеведущую за предательство. Ее слова привело ИА НСН.

Волочкова заявила, что ее звали на вечеринку, но она не захотела участвовать из-за обиды на Ивлееву.

По словам балерины, с Ивлеевой они были знакомы. Блогерша со своей командой даже была дома у Волочковой - снимала их с Джигурдой для своего цикла видео.

«А потом Настя склотничала и сплетничала с [журналисткой] Аленой Жигаловой. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» - возмутилась Волочкова.

Хотя в конце декабря Волочкова уверяла, что не получала приглашение на вечеринку Ивлеевой и даже ничего не знала о ней. Балерина назвала подобные мероприятия «премиями для лохов» и заявила, что не хочет знать и видеть людей, которые посетили скандальную вечеринку.

Впрочем, Волочкова и сама часто позволяет себе провокационные наряды и поведение. В январе она попала в скандал с Никитой Джигурдой. В Сети появилось видео, на котором балерина танцует вместе с актером. В какой-то момент Джигурда снял с Волочковой штаны и поцеловал ее между ног. После этого движение «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и запретить ее шоу.