Стала известна причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана

Коллеги покойного пообещали, что сообщат о месте прощания с актером на сайте театра и в социальных сетях.

Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни.

Юрий Михайлович не только работал в театре, но также снимался в фильмах и сериалах. В их числе - «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».

Ранее певица Ирина Понаровская призналась, что у нее чуть не отказали почки из-за жесткой диеты в молодости. По ее словам, она могла умереть.