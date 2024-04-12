Стала известна предварительная причина госпитализации Юрия Куклачева

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», - написал он.

По словам сына дрессировщика, его отец почувствовал себя плохо, потому что «переусердствовал» и «выдал все эмоции». В конце первого отделения артисту оказали медицинскую помощь и отправили на скорой в больницу. Куклачев находится в сознании и общается, добавил он.

Ранее Куклачев вспоминал, как в 90-е годы его запугивали бандиты. Они сожгли ему автомобиль после того, как московская мэрия выделила ему под цирк кошек помещение бывшего кинотеатра.

Криминальные авторитеты хотели устроить в здании казино. Тогда Куклачеву пришлось переехать к другу в Великобританию ради собственной безопасности.