Стала известна команда победителей в шоу «Звезды»

Юмористам удалось оставить позади сильнейших соперников - рэпера Джигана, певца Дмитрия Маликова, телеведущую Леру Кудрявцеву, комика Азамата Мусагалиева и народного артиста России Филиппа Киркорова. Особенно пришлось побороться за победу с последним, но в результате «Регионы» все же лишили певца отдыха на Мальдивах.

«Ну вот выиграет Киркоров - он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем, мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», - заявила жюри команда Дорохова.

Выступления команд судили известные медийные личности. Судьба выступивших команд оказалась в руках юмориста Гарика Харламова, певца Сергея Жукова, рэпера Тимати, блогера Вали Карнавал и дизайнера Артемия Лебедева. Жюри также распределили баллы от одного до шести, чтобы обозначить самую слабую и сильную команды.

Серебро досталось команде «Астана» во главе с Азаматом Мусагалиевым. Третье место завоевали «Борцы» с Филиппом Киркоровым. Меньше всего голосов получила команда «Раисы» и Лера Кудрявцева.

Финальный выпуск шоу «Звезды» вышел намного позже срока из-за критики со стороны актрисы Яны Поплавской. Она жестко высказалась об участии в этом шоу певца Филиппа Киркорова и комика Александра Реввы.