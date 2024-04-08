Стала известна баснословная стоимость квартиры Анжелики Варум в США

Согласно источникам издания, Варум проживает в Америке уже шесть месяцев. Недвижимость, в которой она поселилась, зарегистрирована на имя ее супруга, Леонида Агутина. Эту квартиру он купил в 2013 году за 130 миллионов рублей, а ее нынешняя рыночная цена составляет 196 миллионов рублей.

Певица живет у берега Тихого океана, в престижном жилищном комплексе с бассейном. В самой квартире расположены две спальни, обширная гардеробная, гостиная и офис.

До сих пор ни Варум, ни Агутин не делали публичных заявлений относительно переезда в Соединенные Штаты.

В конце марта певица оскандалилась на концерте своего мужа. Она вызвала смех у зала и гитаристов.