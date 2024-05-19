Стал известен победитель юмористического шоу «Звезды»
Финал юмористического шоу «Звезды» прошел на НТВ. Жюри выбрало победителя из пяти финалистов, им оказался юморист Денис Дорохов и его команда «Регионы». Они получат приз 20 миллионов рублей.
Дорохов смог переиграть таких звезд российского шоу-бизнеса как Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и Джиган. В жюри заседали Гарик Харламов, Сергей Жуков, Тимати, Валя Карнавал и Артемий Лебедев.
Выступление Дорохова зацепило жюри и все выставили ему высший бал. На втором месте оказался Азамат Мусагалиев с командой, на третьем - Киркоров. Лера Кудрявцева оказалась в аутсайдерах.
Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» назвал Аллу Пугачеву бабушкой , что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.