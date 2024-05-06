Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска»
Победителем пятого сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ признали Енота, в костюме которого скрывалась певица Севиль Велиева. Она стала первой женщиной, победившей в российской версии проекта.
Всего за победу в финале боролись четыре участника шоу в костюмах Кота, Енота, Бабочки и Змея Горыныча.
Последний персонаж раскрыли самым первым. В костюмах Горыныча прятались юмористы из Comedy Club - Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин.
Третье место досталось Бабочке. Под этой маской пряталась певица Люся Чеботина. На втором месте оказался Кот, исполнивший в суперфинале композицию «I Have Nothing». За этим костюмом скрывалась Ани Лорак.
Победителями четвертого сезона шоу «Маска» стали певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Председатель жюри Филипп Киркоров решил отдать первое место сразу двум участникам, причем в последний момент. Причина - финалисты получили равное количество голосов судей.