Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска»

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Всего за победу в финале боролись четыре участника шоу в костюмах Кота, Енота, Бабочки и Змея Горыныча.

Последний персонаж раскрыли самым первым. В костюмах Горыныча прятались юмористы из Comedy Club - Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин.

Третье место досталось Бабочке. Под этой маской пряталась певица Люся Чеботина. На втором месте оказался Кот, исполнивший в суперфинале композицию «I Have Nothing». За этим костюмом скрывалась Ани Лорак.

Победителями четвертого сезона шоу «Маска» стали певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Председатель жюри Филипп Киркоров решил отдать первое место сразу двум участникам, причем в последний момент. Причина - финалисты получили равное количество голосов судей.