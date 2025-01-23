Стал известен гонорар Юры Борисова

Роль в «Аноре» принесла Борисову вполне заслуженную славу. Помимо «Оскара», артиста номинировали на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Цены, по данным собеседника 360.ru, зависят от нескольких факторов. Прежде всего от самого проекта и количества съемочных дней.

В индустрии о Юре Борисове отзываются как об адекватном и талантливом человеке - он подходит к проектам серьезно.

«Он не снимается в нескольких проектах сразу, что большая редкость для всех актеров. И читает не только свои сцены, но и полностью сценарий, когда дело до работы доходит», - добавил источник.

«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», - отметил источник.

По его словам, после номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.