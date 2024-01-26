Стал известен дневной гонорар Александра Петрова в театре и кино
Российский актер Александр Петров 25 января отпраздновал свой 35-й день рождения. Издание 76.ru рассказало, сколько зарабатывает звезда «Полицейского с рублевки» в кино и театре.
Первая крупная роль пришла к Петрову в 2012 году, он сыграл в сериале «Пока цветет папоротник». Потом были фильм «Притяжение» и сериал «Обнимая небо», а также съемки в нескольких частях «Гоголя».
Недавно Петров снялся в громкой премьере Романа Полански «Дворец» и эротической мелодрамме «Непослушная». Всего в копилке Петрова 77 ролей в кино и сериалах. Также актер играет в театре, а в качестве режиссера представил два крупных спектакля.
По информации издания, за один съемочный день на съемках сериала Петров получал 500 тысяч рублей, в 2024 году прайс актера может подняться до 700 тысяч рублей за смену. В театре Ермоловой «за выход» актер может получать до 100 тысяч рублей.
На свадьбе Петрову и его новой супруге Виктории подарили щенка. Актер назвал питомца Тэшкой , в честь фильма «Т-34», роль в котором Петров считает одной из главных в карьере.