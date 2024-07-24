24 июля 2024, 17:24

Срок давности по вменяемой блогеру Блиновской статье истек

РИА «Новости»
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Срок давности по уголовной статье, которую вменяли блогеру и интернет-коучу Елене Блиновской, истек. Об этом РИА «Новости» заявил ее адвокат Булат Солтаханов.

Юрист напомнил, что Блиновской вменяли статью об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По его словам, срок давности по ней истек 15 июля.

Адвокат добавил, что суд или Следственный комитет могут освободить «королеву марафонов» от уголовной ответственности.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. Ей вменили неуплату налогов и легализацию имущества, приобретенного преступным путем. В июле налоговый юрист Иван Морозов рассказал, что блогер задолжала налоговой около 907 миллионов рублей, не считая пеней. На сегодняшний день ее долг составляет 677 миллионов 665 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала Shot , Блиновская выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями.

Долги Суд Налоги Блогеры Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
24 июля 2024, 12:39
Деньги изъяли у отца и брата. Стало известно, за чей счет Блиновская гасит долги
РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о банкротстве. Заседание назначили на 19 августа, сообщил 360.ru налоговый юрист Иван Морозов.

Он напомнил, что сумма основного долга по налогу у Блиновской составляла 907 миллионов рублей, не включая пени и штрафы.

«На сегодня у нас осталось 677 миллионов 665 тысяч. Итого, всего выплачено 230 миллионов 286 тысяч. Значит, вчера поступила сумма 87 миллионов. Это денежные средства, наличные денежные средства, которые при обысках изъяли из банковских ячеек у отца и брата Елены. Соответственно, эти деньги были конвертированы и зачислены сейчас на налоговый счет», - объяснил юрист.

По его словам, сумма основного долга и штрафа не меняется, но ежедневно начисляется порядка 400 тысяч пеней.

«Этот процесс можно приостановить либо принятием судом обеспечительных мер, в чем нам было отказано, либо после введения процедуры банкротства. Заявление о банкротстве подано, насколько я знаю, Еленой. Рассмотрение дела назначено на 19 августа. Если суд примет решение об обоснованности заявления о банкротстве, тогда начисление пени будет приостановлено», - заключил юрист.

В марте СК завершил изучение уголовного дела в отношении Блиновской и ее мужа Алексея. Супругам инкриминировали уклонение от уплаты налогов.

Долги Деньги Елена Блиновская
24 июля 2024, 11:31
Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей
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«Королева марафонов» Елена Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Иван Морозов.

«На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей», - отметил он.

По словам специалиста, в эту сумму не вошли пени и штрафы.

Telegram-канал Shot 14 июля сообщил, что Блиновская выплатила 40 миллионов рублей долга перед Федеральной налоговой службой. Защита блогера настаивала на том, что ФНС ошибочно насчитала «королеве марафонов» лишний долг в 220 миллионов рублей.

В марте 2024 Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против Блиновской и ее мужа Алексея. Паре вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Несколько дней назад следствие запросило продление ареста Блиновской. Вопрос рассмотрят в Мосгорсуде 24 июля, сообщили «Известия».

Долги Налоги Елена Блиновская
24 июля 2024, 05:21
Суд отменил заочный приговор Ивану Вырыпаеву
РИА «Новости»
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Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках ВС РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева. Об этом сообщил РИА «Новости» источник из правоохранительных органов.

«Приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения», - заявил собеседник агентства.

Он объяснил, что Мосгорсуд так решил из-за нарушений при рассмотрении дела в районном суде.

Режиссера объявили в международный розыск после того, как он скрылся в другой стране. В декабре прошлого года суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы за распространение ложных данных о российской армии. Также сценаристу на четыре года запретили пользоваться административными сайтами.

Суд Режиссер Приговоры
24 июля 2024, 05:08
«Не могу дождаться». Девушка Павла Дурова показала фото округлившегося живота
Freepik
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Предполагаемая возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова модель Диана Бако заявила о беременности. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на соцсети девушки.

Брюнетка выложила фото с округлившимся животом. На кадрах она позировала среди роскошных букетов красных роз. На цветах была коробка с украшением от Bulgari. По данным журналистов, снимки сделали в одном из лучших лондонских отелей - Bvlgari Hotel.

«Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», - написала брюнетка.

Сама Бако не раскрыла имя отца ребенка. Пользователи сети считают, что им может быть Павел Дуров. На чем именно построили такое предположение - неизвестно. Пара могла познакомиться благодаря реперу Моргенштерну*, в клипе которого снималась Диана. Артист неоднократно рассказывал, что бывал на вилле Дурова и поддерживал с ним контакты.

Ранее Павел Дуров назвал ленту «Вонка» своим любимым фильмом. Он отметил, что отказался от просмотров ужасов и прослушивания негативной музыки.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Фото Павел Дуров

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