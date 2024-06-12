«Сразу призналась во всем мужу». Буланова рассказала об изменах в браке

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее жизни был любовный треугольник - в первом браке она полюбила другого мужчину. Артистка сообщила об этом петербургскому изданию «Панорама ТВ».

Она призналась, что до сих пор ощущает вину за некоторые моменты своей супружеской жизни. Певица отметила, что изменила мужу и сильно его обидела.

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», - подчеркнула она.

Артистка добавила, что не жалеет о разводе. Она отказалась раскрывать подробности, но добавила, что «долго терпела» во время первого брака. Исполнительница рекомендовала поклонникам выходить из разрушительных и абьюзивных отношений. Буланова также назвала глупостью идею о сохранении брака ради ребенка.

Ранее певица стала учредителем второго ресторана в Санкт-Петербурге. Заведение находится в центре города - на Лиговском проспекте.