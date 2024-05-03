«Спящий глаз». У Анфисы Чеховой возникли осложнения из-за ботокса

«Как будто один глаз у меня как прежде, большой, а второй, будто не выспался или не проснулся. Спящий глаз», - написала Чехова.

Она сделала укол, чтобы выровнять бровь, но результат получился совсем не таким, как ожидалось. При этом Чехова не стала возлагать ответственность за произошедшее на врача.

«Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс» - предупредила телеведущая.

Чехова надеется, что неудачный эффект от процедуры исчезнет в течение одного-двух месяцев. Однако она ищет способы ускорить восстановление, чтобы полноценно участвовать в съемках.

Ранее стало известно, что актриса Ким Кардашьян сделала рискованную пластическую операцию. Поклонники заметили на последних снимках звезды неестественно тонкую талию.