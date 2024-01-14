Спутница французского актера обвинила его детей в попытке убийства отца

Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». Об этом сообщило издание Figaro , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

«Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, <…> чтобы „было проведено срочное расследование“ по фактам, которые, по ее мнению, схожи с „попыткой умышленного убийства“ 88-летнего актера его детьми», - сказано в материале.

По данным журналистов, Делон болеет раком крови - диффузной лимфомой.

Ранее сын американского актера Рона Эли убил собственную мать в их доме. Мужчина нанес ей множество ножевых ранений. В момент происшествия в полицию поступил сигнал о домашнем насилии в этом регионе. Когда правоохранители приехали и задержали подозреваемого, он начал оказывать сопротивление. В итоге его застрелили.