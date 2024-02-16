16 февраля 2024, 02:16

«Спустился с Голгофы». Билан рассказал о жизни после «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Исполнитель Дима Билан пережил много неприятностей в 2023 году, назвав его переломным в жизни и карьере. Несмотря на все неприятности, певец продолжает верить, что худшее осталось позади. Об этом он рассказал изданию Woman.ru.

«Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается», - отметил он.

Билан стал одним из гостей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой , которая состоялась в ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». После этого на звезд российского шоу-бизнеса обрушился шквал критики.

В январе Дима Билан побывал в Донбассе с партией гуманитарной помощи. Певец посетил Республиканский травматологический центр, где вручил подарки детям. Также навестил детский центр в Горловке, передав руководству учреждения кондиционеры.

Кроме того, исполнитель выделил приюту для бездомных животных три миллиона рублей, А также взял себе питомца - кота по имени Шахтер.

Концерты Шоу-бизнес
16 февраля 2024, 02:17
Жюри пятого сезона шоу «Маска» возглавил Филипп Киркоров
РИА «Новости»
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Народному артисту России Филиппу Киркорову доверили место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». Об этом создатели проекта сообщили на сайте телеканала НТВ.

«Там, где „Маска“, где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас - там праздник», - отметил в ответ музыкант.

Премьера шоу запланирована на 18 февраля. Вместе с Киркоровым угадывать, кто прячется под разными ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Основной состав судей в каждом выпуске планируют разбавлять кем-то из участников прошлых сезонов. В первых двух передачах можно будет увидеть Диму Билана и Анатолия Цоя.

Филиппу Киркорову оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Многие телеканалы объявили ему бойкот. Так, на НТВ перенесли премьеру шоу «Маска» с его участием. Несколько дней назад певец выступил перед пациентами больницы Горловки в ДНР и передал им подарки.

Концерты Шоу-бизнес
16 февраля 2024, 00:56
«Был жестким». Певец Соколовский рассказал о контракте с Меладзе
РИА «Новости»
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Певец Влад Соколовский признался, что его контракт с Костантином Меладзе был жестким, но продюсер никогда не давил на молодых артистов. Об этом исполнитель рассказал в интервью журналу Voice.

Соколовский получил известность благодаря проекту «Фабрика звезд-7». После него он подписал контракт с Меладзе и начала выступать вместе с Дмитрием Бикбаевым в дуэте «БиС». В 20 лет певец ушел из группы и начал сольную карьеру.

«С Костей у нас был проект на семь лет, но когда мне исполнилось 18, я уже ничего не подписывал, и в 20 лет ушел в сольное плавание. Как и любой контракт того времени, он был жестким, но продюсер на меня никогда им не давил», - рассказал Соколовский.

При этом певец заявил, что Меладзе давал молодым артистам слишком много воли, чего, возможно, делать не стоило.

Певец признался, что «БиС» распался из-за того, что Бикбаев, Меладзе и сам Соколовский, как «трехглавый дракон», смотрели в разные стороны.

В марте 2022 года стало известно, что Влад Соколовский во второй раз стал отцом. У него родился сын от Ангелины Сурковой. Кроме того, у певца есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.

Музыка Интервью
16 февраля 2024, 00:14
«У меня свой путь». Вика Цыганова рассказала о несбывшемся желании иметь детей
РИА «Новости»
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Певица Вика Цыганова заявила, что всегда мечтала о большом количестве детей, как было у ее бабушки. Но после замужества забеременеть у нее не получилось, поэтому она полностью посвятила себя помощи детским домам. Такое признание исполнительница сделала в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой».

Цыганова подчеркнула, что не реагирует на попытки недоброжелателей, когда ей или мужу напоминают о бездетности.

«Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», - призналась Цыганова.

Она пояснила, что если бы родила ребенка, то не могла бы поехать в места боевых действий и поддерживать солдат, среди которых есть сироты. Также она регулярно оказывает помощь детским домам.

«Там много воспитанников и они все мои. Я в детях растворяюсь моментально», - добавила певица.

В качестве положительного примера она привела свою тетю, которой двое сыновей подарили 26 внуков.

«У всех высшее образование высшее, музыкальное, художественное. Это воспитание и ценности. К этому надо стремиться. А у нас сейчас воспитание через потребление: „на тебе, деточка, 15-й iPhone, сиди и играйся. Только меня не трогай“. А в итоге пустота и несчастный человек», - подытожила исполнительница.

В ходе интервью Вика Цыганова заявила, что современный российский шоу-бизнес стал инструментом растления артистов и зрителей. По ее словам, вершиной стала «голая» вечеринка, за которую многим звездам пришлось серьезно расплачиваться. Она добавила, что сейчас зрители должны сделать выводы из этой ситуации и открыть глаза, чтобы посмотреть, что из себя представляют российские исполнители, чтобы как-то изменить ситуацию.

Дети Музыка Интервью Шоу-бизнес
15 февраля 2024, 23:35
«Не мог раскрыться». Вика Цыганова рассказала о неудачной попытке Пугачевой раскрутить Shaman
РИА «Новости»
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Исполнитель Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) пробивался на большую сцену не один год пока не нашел подходящего продюсера. Самым неудачным опытом для него оказалась работа с Аллой Пугачевой. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказала певица Вика Цыганова.

Она подчеркнула, что знает Ярослава не первый год. Видела и общалась с ним задолго до его взлета.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте - прим.ред.) с ним пела и сама Пугачева. <…> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», - рассказала Цыганова.

Певица добавила, что после Ярославом занялась Пелагея, обратившая на него внимание на шоу «Голос». Цыганова подчеркнула, что до сих пор считает результаты финального голосования сфальсифицированными, а второе место исполнителя несправедливым.

Она отметила, что Shaman встретил человека, который смог его поднять и раскрыть. Потому что другим талантливым артистам, которые получили только минуту славы, такие люди на пути не встретились «Мы видели столько голосов за последние 10 лет, а пробиться смогли только единицы. Где Сережа Волочков, где Дина Гарипова? (победители первого и второго сезона шоу „Голос“ - прим. ред.) Мы видим одних и тех же, которых я не хочу перечислять. И появился Shaman», - подчеркнула Цыганова.

Она добавила, что сейчас молодой исполнитель проходит «испытание славой» и себе практически не принадлежит, так как поднявшие его люди эксплуатируют его талант и голос. Вика Цыганова пожелала певцу удачи и попросила сохранить себя, что для настоящего творчества.

Шоу Голос Песни Алла Пугачева Shaman

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