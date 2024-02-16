«Спустился с Голгофы». Билан рассказал о жизни после «голой» вечеринки
Исполнитель Дима Билан пережил много неприятностей в 2023 году, назвав его переломным в жизни и карьере. Несмотря на все неприятности, певец продолжает верить, что худшее осталось позади. Об этом он рассказал изданию Woman.ru.
«Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается», - отметил он.
Билан стал одним из гостей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой , которая состоялась в ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». После этого на звезд российского шоу-бизнеса обрушился шквал критики.
В январе Дима Билан побывал в Донбассе с партией гуманитарной помощи. Певец посетил Республиканский травматологический центр, где вручил подарки детям. Также навестил детский центр в Горловке, передав руководству учреждения кондиционеры.
Кроме того, исполнитель выделил приюту для бездомных животных три миллиона рублей, А также взял себе питомца - кота по имени Шахтер.