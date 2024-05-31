31 мая 2024, 13:12

«Справедливость восторжествовала». Роберт Де Ниро обрадовался приговору Дональду Трампу

Global Look Press
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Актер Роберт Де Ниро публично обрадовался обвинительному приговору в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Его слова передало издание PageSix.

«Я всегда очень осторожен. Я не хочу слишком радоваться чему-либо. Все так, как и должно быть. Справедливость восторжествовала», - заявил артист.

Кроме того, он обвинил экс-президента в попытке «разрушить» Соединенные Штаты. На вопрос о шансах Трампа на победу на президентских выборах в ноябре 2024 года 80-летний Де Ниро ответил: «Для меня все еще не кончено, пока не кончено».

Присяжные признали бывшего президента США виновным по всем 34 пунктам в деле о подлоге финансовой документации Trump Organization в связи с выплатой порноактрисе Стефани Клиффорд, более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Политик назвал вердикт позорным, а вынесшего решение судью - коррумпированным.

США Приговоры Дональд Трамп Актеры
31 мая 2024, 14:17
Певица Sia впервые стала матерью в 48 лет
Global Look Press
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Певица, автор песен, актриса и режиссер Sia впервые стала матерью. Об этом сообщили ее друзья в Instagram*.

«Sia стала мамой. Поздравляем!», - написали близкие артистки.

Знакомые также опубликовали в своих соцсетях снимки 48-летней певицы с младенцем. При этом на всех фотографиях новорожденного можно увидеть только со спины. Пол и имя ребенка пока держат в секрете.

Sia и ее возлюбленный Дэн Бернад заключили официальный брак в 2023 году. Пять лет назад певица решила усыновить двух молодых людей. В 2020-м один из приемных сыновей сделал ее бабушкой - у него родились двое детей.

Недавно актриса Анна Хилькевич отметила гендер-пати, для мероприятия она заказала торт за миллион рублей. Артистка и ее супруг Артур узнали, что у них будет дочка.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Музыка Шоу-бизнес
31 мая 2024, 13:21
«Это обо всех замученных душах». Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой
Global Look Press
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Продюсер Максим Фадеев посвятил Салтанат Нукеновой, с которой жестоко расправился бывший чиновник из Казахстана, новую композицию под названием «Салта». В своем Telegram-канале автор опубликовал фрагмент песни.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», - объяснил Фадеев.

Поклонники в комментариях под постом высказали огромную благодарность продюсеру за такую песню.

«Низкий поклон Вам! Вы написали от всех нас послание Салтанат», «До слез. Это обо всех замученных душах, преданных любимыми», «Песня, написанная сердцем, исполненная душой», - отметили пользователи.

Салтанат Нукенова хотела расстаться с гражданским супругом, экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Это не понравилось мужчине, и он до смерти избил возлюбленную. За убийство бывший чиновник получил 24 года колонии.

Убийства Музыка Максим Фадеев Шоу-бизнес
31 мая 2024, 12:28
«До утра может не дожить». Майоров рассказал о телефонном звонке перед смертью Заворотнюк
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Сергей Майоров рассказал, что узнал о критическом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк поздней ночью перед ее смертью. Его словам передало издание StarHit.

«Мне в половине первого позвонил наш с Настей общий близкий друг и сказал, что состояние у нее критическое и до утра может не дожить. Это все, что мне было известно ночью. Рано утром он мне написал, что Насти не стало», - поделился журналист.

Майоров и Заворотнюк были друзьями, однако их общение резко прекратилось после обнаружения у артистки серьезного заболевания. Более того, актриса прекратила появляться на светских мероприятиях и в социальных сетях. Тем не менее журналист одним из первых узнал об ухудшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Завортнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года она боролась с раком головного мозга. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости.

Болезни Анастасия Заворотнюк Россия Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 12:20
Лазарев купил квартиру для диско-бабушки, но оформил недвижимость на себя
Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев приобрел жилье для диско-бабушки Лидии Уляшовой, которая впечатлила артиста зажигательными танцами на концерте в Сыктывкаре. Об этом рассказала помощница пенсионерки Анита Бауэр в эфире программы «Звезды сошлись».

По ее словам, изначально артист планировал арендовать квартиру для пенсионерки, но собственники не хотели заселять слишком популярную квартирантку. Тогда певец купил для нее жилье. Он принял во внимание все пожелания диско-бабушки, теперь у нее есть все, включая диван и телевизор.

Бауэр уточнила, что Лазарев оформил на себя квартиру, но с условием, что Уляшова сможет там проживать, сколько потребуется.

«Я в раю-ю-ю!» - отреагировала на новоселье сама пенсионерка.

Певцу показал видео с танцующей бабушкой его звукорежиссер после концерта. Вскоре Лазарев узнал и о нелегкой судьбе пожилой уроженки Сыктывкара, в том числе, что она вынуждена снимать комнату за шесть тысяч рублей без всяких удобств.

Сергей Лазарев Недвижимость Шоу-бизнес

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