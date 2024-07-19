19 июля 2024, 02:59

Сперма лосося и уколы. Митя Фомин рассказал, как пытается сохранить молодость

РИА «Новости»
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Певец Митя Фомин заявил, что положительно относится к омолаживающим «уколам красоты» и даже не против пробовать процедуры со спермой лосося. Об этом фронтмен группы Hi-Fi рассказал в разговоре с Пятым каналом.

По словам Фомина, он пробовал многие бьюти-методики. Он отметил, что современная аппаратная косметология предлагает огромное количество вариаций омолаживающих «рецептов».

«Только когда уже все обвиснет, наверное, сделаю себе какую-нибудь подтяжку. Пока, слава богу, держусь спортом, пробежками, витаминами, минералами, любовью всех вас, моих зрителей. А косметологию никто не отменял», - сказал артист.

Также Митя Фомин не против попробовать специфичные процедуры, например, с применением спермы лосося. Доказано, что биоматериал рыбы богат особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток.

Ранее Фомин заявил, что секрет большинства российских долгожителей заключается в их общении с молодым поколением.

Красота Шоу-бизнес Рецепты
19 июля 2024, 01:43
Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Боб Ньюхарт
Freepik
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Актер и комик Боб Ньюхарт умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Представители актера рассказали журналистам, что Ньюхарт ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали несколько непродолжительных заболеваний.

Комик стал популярным благодаря своему концертному альбому The Button-Down Mind of Bob Newhart, который возглавлял чарты Billboard 14 недель. За него Бобу вручили премию «Грэмми» в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучший альбом года».

Также Ньюхарт играл в фильме «Блондинка в законе 2» и сериалах «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона», «Отчаянные домохозяйки». Его приглашали актером озвучки в мультсериал «Симпсоны».

Боба Ньюхарт награждали призом Марка Твена за американский юмор и прайм-тайм премией «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале». Он удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

Сериалы Фильмы Актеры Премия Грэмми
18 июля 2024, 23:02
Басков чуть не сгорел на сцене из-за файер-шоу
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Николай Басков, возможно, пострадал во время своего выступления на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом сообщил Пятый канал.

Концертный номер Баскова сопровождался файер-шоу. Специальные устройства, установленные справа и слева вдоль сцены, периодически выбрасывали в воздух столпы искр.

При исполнении песни артист, видимо, отступил ближе к краю, а в этот момент появился очередной огненный фонтан. Искры накрыли Баскова с головой. Они могли попасть в лицо артисту.

«Ой, чуть не сожгли!» - отшутился он.

После этого Басков допел свой хит и поспешил уйти со сцены. Вот только позже артист не вышел к журналистам. Возможно, ему потребовалась медицинская помощь.

Фигуристка Алина Загитова ранее раскритиковала Николая Баскова за его слова во время вручения премии МУЗ-ТВ. Спортсменка предложила ему использовать скотч вместо микрофона.

Концерты Песни Николай Басков
18 июля 2024, 22:01
Умер актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин
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Актер Игорь Лучихин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Драматического театра Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе.

Представители театра отметили, что еще накануне утром артист участвовал в репетиции. Состояние Лучихина было хорошим, а вечером его не стало. Коллеги выразили соболезнования семье актера.

Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, также он учился в Ярославском театральном институте. Он успел послужить в театрах Тулы, Пензы, Ульяновска и Севастополя.

Зрители знают Бориса Лучихина по ролям в таких фильмах как «Дорога к дому», «Солнцепек» и других. Также он снимался в сериалах «Жена олигарха» и «Гражданин начальник».

Сериалы Фильмы Актеры
18 июля 2024, 09:15
«Все вранье». Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации
РИА «Новости»
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Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла сообщения о том, что ее муж попал в больницу. Все эти данные — вранье, отрезала она в комментарии 360.ru.

«Вранье, все вранье. Все у него отлично», - подчеркнула Соловьева.

О том, что знаменитый телеведущий попал в больницу, ранее сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Собеседник Mash утверждал, что жалобы на самочувствие появились у Познера в прошлом месяце и ему провели курс химиотерапии.

Больницы Журналистика

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