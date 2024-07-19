Сперма лосося и уколы. Митя Фомин рассказал, как пытается сохранить молодость

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По словам Фомина, он пробовал многие бьюти-методики. Он отметил, что современная аппаратная косметология предлагает огромное количество вариаций омолаживающих «рецептов».

«Только когда уже все обвиснет, наверное, сделаю себе какую-нибудь подтяжку. Пока, слава богу, держусь спортом, пробежками, витаминами, минералами, любовью всех вас, моих зрителей. А косметологию никто не отменял», - сказал артист.

Также Митя Фомин не против попробовать специфичные процедуры, например, с применением спермы лосося. Доказано, что биоматериал рыбы богат особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток.

Ранее Фомин заявил, что секрет большинства российских долгожителей заключается в их общении с молодым поколением.