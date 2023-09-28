Спектакль об отъезде Пугачевой из России показали в Каннах

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По словам Ауг, постановка рассказывает о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Пугачеву.

«А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», - поделилась исполнившая главную роль в постановке Ауг.

Сама же актриса в жизни прекрасно относится к примадонне.

«Это код, который вшит в наши ДНК», - сказала Ауг о Пугачевой.

Ранее российский певец Филипп Киркоров рассказал о страшных последствиях пластической операции Аллы Пугачевой. Исполнительница едва не ушла из жизни после хирургического вмешательства, проведенного много лет назад за границей.

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