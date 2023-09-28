Спектакль об отъезде Пугачевой из России показали в Каннах
Пьесу Михаила Дурненкова «Айсберг» показали в Каннах. Главную роль исполнила 53-летняя актриса Юлия Ауг. Постановка рассказывает историю учительницы, сошедшей с ума из-за эмиграции певицы Аллы Пугачевой. Ауг рассказала в интервью StarHit о пьесе и назвала исполнительницу «кодом, который вшит в наши ДНК».
По словам Ауг, постановка рассказывает о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Пугачеву.
«А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», - поделилась исполнившая главную роль в постановке Ауг.
Сама же актриса в жизни прекрасно относится к примадонне.
«Это код, который вшит в наши ДНК», - сказала Ауг о Пугачевой.
Ранее российский певец Филипп Киркоров рассказал о страшных последствиях пластической операции Аллы Пугачевой. Исполнительница едва не ушла из жизни после хирургического вмешательства, проведенного много лет назад за границей.
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