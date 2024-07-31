Спать без разрешения нельзя. Канье Уэст установил тотальный контроль над Бьянкой Цензори

По словам инсайдера из окружения знаменитости, Уэст сам выбирает одежду для Цензори. Также он нередко высказывает свое недовольство из-за внешнего вида возлюбленной или критикует ее тело «вплоть до интимных частей».

«Канье проверяет ее социальные сети и контролирует, что она ест и пьет. Она даже не может лечь спать без его разрешения», - отметили в сообщении.

Рэпер считает, что все его действия направлены только на благо жены.

Бьянка часто выходит на публику со своим мужем в крайне откровенных нарядах. Во время одной из таких прогулок она появилась перед фотографами с розовыми волосами и в прозрачном боди.

Также модель заметили в кинотеатре в мужских бежевых трусах и микробюстгальтере.