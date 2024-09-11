«Спасибо за замечательную жизнь». Исаев рассказал о роли Маслякова для участников КВН

«Спасибо большое, Александр Васильевич, спасибо за то, что у нас есть такая замечательная жизнь, в которую вы нас позвали, пригласили, в который вы шли с нами, держа нас за руку, и мы всегда знали, что вы где-то рядом, за нами наблюдаете и будете наблюдать», - поделился Исаев.

По словам артиста, в ближайшие несколько дней у него запланировано несколько съемочных дней. И если бы не Масляков, подчеркнул он, их могло бы и не быть.

«Я уверен, что если бы не Александр Васильевич , их бы просто не было, и все, что мы делаем, мы делаем, оглядываясь на него, [думаем,] как бы он посмотрел на то, что делаем мы. И мы стараемся, чтобы нам никогда не было стыдно», - добавил артист.