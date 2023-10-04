Спасибо мало кто сказал. Брежнева выпустила песню «Дякую» на украинском языке
Певица Вера Галушка, известная под псевдонимом Вера Брежнева, выпустила песню «Дякую» на украинском языке. Об этом сообщил RT.
Название композиции переводится как «Спасибо». Однако украинцы придрались и к ошибкам, и к произношению певицы - в итоге «спасибо» мало кто сказал, отметили авторы статьи. Некоторые слушатели задались вопросом, почему Брежнева до сих пор не поменяла псевдоним на украинский.
Одна из комментаторов композиции Брежневой сравнила артистку с украинцами, которых повстречала в Турции. Между собой те бойко разговаривали на русском, но, как только женщина подошла к ним, те демонстративно заговорили на украинском.
«То есть украинский становится языком обозначения позиции. Флагом, который вынимают для демонстрации. А люди, особенно в песнях, остро чувствуют фальшь», - отметила журналист Марина Ахмедова.
В июле 2023 года сообщалось, что Брежнева бросила своего мужа Константина Меладзе и уехала в Киев. Причиной размолвки меду супругами якобы стала спецоперация на Украине.