Спасибо мало кто сказал. Брежнева выпустила песню «Дякую» на украинском языке

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Название композиции переводится как «Спасибо». Однако украинцы придрались и к ошибкам, и к произношению певицы - в итоге «спасибо» мало кто сказал, отметили авторы статьи. Некоторые слушатели задались вопросом, почему Брежнева до сих пор не поменяла псевдоним на украинский.

Одна из комментаторов композиции Брежневой сравнила артистку с украинцами, которых повстречала в Турции. Между собой те бойко разговаривали на русском, но, как только женщина подошла к ним, те демонстративно заговорили на украинском.

«То есть украинский становится языком обозначения позиции. Флагом, который вынимают для демонстрации. А люди, особенно в песнях, остро чувствуют фальшь», - отметила журналист Марина Ахмедова.

В июле 2023 года сообщалось, что Брежнева бросила своего мужа Константина Меладзе и уехала в Киев. Причиной размолвки меду супругами якобы стала спецоперация на Украине.