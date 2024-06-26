«Спал на сумке». Актер Курцын рассказал о жизни на вокзале в начале карьеры

«Спал на сумке, приезжал в павильон, в котором снимали сериал „Меч“, там была раковина, я мыл там ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», - поделился артист.

Он пояснил, что это были вынужденные меры, так как у него не было денег. По словам Курцына, его ставка в сериале была мизерной, как у массовки.

Однако, несмотря на финансовые трудности, артист испытывал большую благодарность за работу в сериале.

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