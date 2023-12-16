16 декабря 2023, 17:51

«Сознание — редкая вещь». Маск порассуждал об инопланетянах

Unsplash
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Возможно, люди — единственные в галактике существа, обладающие сознанием. Доказательств существования инопланетян нет. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на публичном мероприятии в Риме.

Бизнесмен напомнил, что вопросом о том, существуют ли инопланетяне, задавался итальянский физик Энрико Ферми.

«Сознание - очень редкая вещь. Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием», - процитировало Маска РИА «Новости».

Он добавил, что «сознание - это маленькая свеча», и нельзя допустить, чтобы она погасла. Если с планетой ничего не случится, люди должны стать особенным видом, отметил миллиардер.

Илон Маск периодически делает громкие заявления по самым разным вопросам. Нередко он комментирует посты в своей соцсети Х по злободневным темам. Иногда комментарии более чем лаконичны. К примеру, на пост режиссера Робби Старбака о выделении Украине финансовой помощи в рамках оборонного бюджета США бизнесмен отреагировал двумя восклицательными знаками.

Илон Маск
16 декабря 2023, 17:12
Депардье предложили лишить высшей награды Франции за шутки о женщинах
РИА «Новости»
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Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей национальной награды — ордена Почетного легиона. Об этом заявила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

«Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду», - рассказала она.

Недавно начался очередной виток скандала вокруг Депардье: его снова обвиняют в домогательствах. Французская актриса Элен Даррас недавно заявила, что актер якобы приставал к ней еще в 2007 году. Перед этим актриса Шарлот Арну обвиняла Депардье в сексуальном насилии. А недавно Рима Абдюль-Малак назвала «абсолютно шокирующими» и позорящими Францию непристойные шутки актера о женщинах, произнесенные еще пять лет назад и вошедшие в документальный фильм «Дополнительное расследование», который показали во Франции лишь недавно.

Жерар Депардье получил звание рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Во главе организации стоит президент Франции Эммануэль Макрон. Орден могут отозвать, если в отношении награжденного вынесли приговор по уголовному делу или его действия противоречат чести либо наносят ущерб Франции.

Недавно пресс-секретарь Депардье Арно Фрилли призвал журналистов прекратить нападки на актера и уважать презумпцию невиновности.

Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей национальной награды - ордена Почетного легиона. Об этом заявила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

Скандалы Франция Актеры
16 декабря 2023, 15:19
Кристина Орбакайте вернется в США после новогодних корпоративов
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Певица Кристина Орбакайте, недавно вернувшаяся в Россию, уедет обратно в США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения артистки.

Звезда уже купила билеты. Она отправится к семье в Соединенные Штаты после того, как выступит на новогодних корпоративах.

Отъезд должен состояться как минимум до февраля. Он позиционируется как отпуск. Источник также уточнил, что Орбакайте снизила ценник на корпоративы в России на 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян возмутило возвращение певицы в РФ. Пользователи Сети заявили, что Орбакайте приехала в страну исключительно для «чеса» и заработка, тогда как ее семья живет в США.

В начале декабря зрители отметили, что Орбакайте совсем не изменилась за время отсутствия в России. Звезда со сцены пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой артистка общаться отказалась.

США Песни Россия Музыка
16 декабря 2023, 10:51
Елена Блиновская лишилась более 400 помощников
РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская не смогла оплачивать услуги своих помощников из-за арестованных счетов. «Королева марафонов» лишилась порядка 400 сотрудников, сообщил Telegram-канал Mash.

Блиновская принимала на работу IT-специалистов, пиарщиков и помощников, которые участвовали в организации и продвижении «марафонов желаний». По информации издания, средняя зарплата ее сотрудников составляла 60 тысяч рублей в месяц.

После того, как счета блогерши арестовали, многие работники уволились. Авторы статьи отметили, что все ушедшие сотрудники Блиновской смогли получить расчет, поэтому не держат обиду на свою бывшую работодательницу.

Ранее Федеральная налоговая служба проверила «королеву марафонов» и вынесла решение о задолженности блогера в 918 миллионов рублей. Блиновской п редъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

По мнению налогового юриста Александра Хаминского, блогерша пыталась утаить многомиллионную сумму с помощью фирм-однодневок.

Налоги Блогеры Зарплаты Задержание блогера Елены Блиновской
15 декабря 2023, 18:55
Слепаков раскрыл цену своих выступлений в России
РИА «Новости»
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Юморист, бард Семен Слепаков* ожидает от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву и личную охрану. Гонорар за 40 минут выступления должен составлять 50 тысяч евро, сообщил RT.

Комик также потребовал предоставить удлиненную версию автомобиля представительного класса, при этом водитель должен соблюдать тишину всю поездку. Проживать Слепаков* согласен в лучшей гостинице города, в номере люкс, с кроватью кинг-сайз.

Ранее покинувший Россию юморист сделал пародию на хит Shaman «Я русский» и напомнил о своем еврейском происхождении.

После переезда в Израиль Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей. Однако точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле юмориста внесли в реестр иноагентов. Бард пытался обжаловать это решение, но суд отказал ему.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Концерты Россия

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