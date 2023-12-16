Бизнесмен напомнил, что вопросом о том, существуют ли инопланетяне, задавался итальянский физик Энрико Ферми.

«Сознание - очень редкая вещь. Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием», - процитировало Маска РИА «Новости».

Он добавил, что «сознание - это маленькая свеча», и нельзя допустить, чтобы она погасла. Если с планетой ничего не случится, люди должны стать особенным видом, отметил миллиардер.

Илон Маск периодически делает громкие заявления по самым разным вопросам. Нередко он комментирует посты в своей соцсети Х по злободневным темам. Иногда комментарии более чем лаконичны. К примеру, на пост режиссера Робби Старбака о выделении Украине финансовой помощи в рамках оборонного бюджета США бизнесмен отреагировал двумя восклицательными знаками.