«Сожалеет, что поступил тогда не так». Велиева объяснила, почему Билан желал ее победы в «Маске»

Велиева вспомнила, что в прошлом она уже встречалась с Биланом на различных вокальных конкурсах. Она предположила, что он испытывает по отношению к ней чувство вины.

«В двух конкурсах из четырех мы с Димой пересекались: он сидел в жюри, я участвовала. Там, разумеется, не было никаких масок, он оценивал меня как артиста. И, наверное, где-то в глубине души Дима сожалеет, что поступил тогда не так, как мог бы поступить», - поделилась артистка.

Однако мотивы Билана ее не смутили. Певица лишь посетовала на то, что в последнем эпизоде шоу он начал догадываться, кто на самом деле скрыт под маской Енота.

Велиева стала первой женщиной , победившей в российской версии проекта. Всего за победу в финале боролись четыре участника шоу в костюмах Кота, Енота, Бабочки и Змея Горыныча.