04 октября 2024, 08:51

Советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали в Москве

РИА «Новости»
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Советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистку увезли из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она живет последние несколько лет.

Дебют Выходцевой состоялся в 1958 году в киноленте «Тихий Дон». За все время она сыграла более чем в 30 фильмах. В их число вошли такие картины, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Балтийская слава», «Юность наших отцов» и «Лавина с гор». Актриса известна озвучиванием актрис Клаудии Кардинале и Софи Лорен.

Ранее в Москве госпитализировали актера и кинорежиссера Василия Ливанова , у него случился инсульт. Самочувствие артиста ухудшилось 29 сентября, его родственники вызвали скорую. Ливанова прооперировали 1 октября. Его состояние оценили как тяжелое.

Инсульт Актеры
03 октября 2024, 21:24
Директор «Ленкома» Марк Варшавер попал в больницу
РИА «Новости»
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Директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера экстренно госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Врачи оценивают состояние театрального деятеля, как средней степени тяжести», - сказано в сообщении.

По информации «112», Варшавер слегка простыл под кондиционером, но потом его состояние ухудшилось. Потребовалась госпитализация. Официальной информации пока не поступало.

В феврале Варшавер уже попадал в больницу. Врачи после обследования диагностировали у директора театра двустороннюю пневмонию и бронхит, его состояние оценили как средней тяжести.

Больницы Врачи Театры
03 октября 2024, 16:01
Дочь Любови Успенской нашлась
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Эту информацию 360.ru подтвердил директор артистки Александр.

«Да», - ответил он на соответствующий вопрос.

PR-менеджер певицы Константин рассказал, где нашли Татьяну.

«Татьяна нашлась в Израиле», - сообщил он.

Накануне в СМИ появилась информация, что дочь Успенской не выходила на связь пять дней. Сама артистка связала пропажу с концертами в ДНР и ЛНР. Вокалистка узнала об исчезновении дочери, когда вернулась в Россию из Баку. Подруга Успенской, адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина тогда же заявила, что Татьяна вряд ли находится в России.

Израиль Любовь Успенская
03 октября 2024, 05:11
«Есть арабские корни». Стало известно, на кого Абрамов променял Алсу
РИА «Новости»
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Новая избранница бизнесмена Яна Абрамова внешне похожа на его бывшую жену – певицу Алсу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», - рассказал журналистам источник.

По словам собеседника издания, предприниматель всячески одаривает новую возлюбленную подарками: девушка летает только на частном самолете и ходит в вещах от люксовых брендов.

Также бизнесмен довольно популярен у девушек. По данным источника, он встречается со многими красавицами и все они похожи на Алсу.

Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что Ян Абрамов собирает команду адвокатов для защиты от притязаний со стороны бывшей жены. Алсу намерена обратиться с иском против экс-супруга в Английский королевский суд.

Новая избранница бизнесмена Яна Абрамова внешне похожа на его бывшую жену – певицу Алсу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Алсу Семья
03 октября 2024, 05:04
Продюсер раскрыл размер гонорара певицы Валерии
РИА «Новости»
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Певица Валерия за концерт зарабатывает от трех миллионов рублей, она по-прежнему «на плаву» и не теряет популярности. Такое заявление изданию «Страсти» сделал продюсер Сергей Дворцов.

Успеху Валерии способствует сотрудничество с супругом Иосифом Пригожиным, который делает все, чтобы его жена была востребована на эстраде. Дворцов назвал союз Пригожина и Валерии прекрасной коллаборацией.

«Гонорары у нее приемлемые - от трех миллионов и выше. <…> С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество», - рассказал продюсер.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш ранее развеял образ «правильной» звезды. Он рассказал, что Валерия может и «красненького махнуть», и ругнуться матом.

Концерты Иосиф Пригожин Певица Валерия

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