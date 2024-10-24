24 октября 2024, 00:13

Советские песни и тонкие блинчики. Как Баба Маша покорила TikTok

«ВКонтакте»
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В Подмосковье на 99-м году жизни скончалась популярная блогерша Баба Маша. Всего за три года она покорила TikTok рассказами о молодости, песнями и простыми и понятными рецептами: на аккаунт пожилой женщины подписались более трех миллионов человек. Чем так зацепил пользователей ее блог — в материале 360.ru.

Для блинчиков бабушка советовала взять пять яиц, литр молока и пять столовых ложек картофельного крахмала.

Яйца необходимо было взбить в миске вилкой, добавить крахмал, хорошенько перемешать до отсутствия комочков и посолить.

«Можно сахарку добавить, но мы не будем», - отмечала Баба Маша и добавляла, что мука в таких блинах не нужна вообще.

Молоко в перемешанную массу она учила вливать потихоньку, затем снова просила перемешать будущее тесто и влить в него столовую ложку растительного масла. Получалось оно жидким, а жарить блинчики следовало на разогретой сковороде только с одной стороны.

Как Баба Маша стала популярной Популярность в TikTiok пришла к Бабе Маше в том числе благодаря простым и понятным рецептам. Она рассказывала, как солить огурцы и консервировать помидоры, печь тонкие блинчики и ароматные оладьи, делать манты с тыквой и сладкий плов.

В комментариях к постам бабушки не было негатива или критики - только тепло, радушие, благодарность и слова одобрения. Подписчики ждали не только новые ролики о том, как приготовить простой и полезный обед, но и интересовались, как она живет, и искренне переживали за старушку, если вдруг она жаловалась на здоровье.

Самые известные рецепты бабушки Маши Рекомендации по готовке от простой русской бабушки пришлись по душе многим. Но в топ-3 рецептов от Бабы Маши вошли сациви из курицы, котлета из риса с рыбными консервами и тонкие блинчики (наличники). Видео с ними просмотрели свыше 20, более 48 и около 60 и миллионов раз соответственно.

Одним из последних ее рецептов, опубликованных в Telegram, стал капустный салат. Через несколько дней бабушка записала «кружок», в котором рассказала, что заболела.

«Вызывали скорую. В скорой такой врач хороший, <…> поднял меня на ноги. Он уехал, мне лучше, сейчас терпимо», - делилась она с подписчиками.

Баба Маша рассказала, что у нее поднялось давление и сахар, поблагодарила спасшего ей жизнь врача и пожелала всем не болеть. Спустя два дня стало известно, что пожилая женщина умерла.

Биография Бабы Маши из Тик-Тока: кто она такая Первый ролик от Бабы Маши вышел в 2021 году. В нем 94-летняя старушка в платке обратилась к будущей аудитории с простой историей и объяснила, зачем в принципе завела блог.

«Хочу вам рассказать о своей жизни, <…> как мы жили, работали, пели. Муж у меня умер, а в молодости был гармонистом. Играл, а я ему подпевала. Многие песни и частушки я еще помню и хочу вам их спеть. Смотрите и слушайте в следующих роликах», - представилась Баба Маша, пообещав рассказывать разные истории.

Родилась она в 1926 году под Саратовом в многодетной семье - в ней было 12 детей. Четверо из них умерли.

«Жили мы небогато, можно сказать, что бедно, но дружно», - делилась пожилая женщина.

Когда началась Великая Отечественная война, она училась в восьмом классе. Практически всю войну провела у станка.

В браке Баба Маша была 65 лет. В 2017 году ее муж скончался. После этого внучка забрала бабушку в Подмосковье и помогла завести аккаунт в TikTok. Воспоминания о непростом военном времени, молодости, песни и частушки, образ жизни и кулинария стали темами ее блога.

Баба Маша напоминала аудитории о незаслуженно забытых гренках, которые так вкусны с чаем, учила собирать салат «Мимоза», фаршировать чернослив и солить скумбрию дома.

Старушка никогда не боялась экспериментировать и наряду с блюдами из привычных всем продуктов предлагала попробовать нечто новое - например, жареные бананы.

Занималась пенсионерка и популярной среди всех блогеров распаковкой. Только делилась не покупками в дорогих бутиках, а тем, что принесла из обычного супермаркета рядом с домом. И непременно пела - о любви к музыке Баба Маша не забывала никогда.

Самые трогательные моменты канала Baba.Masha Канал Бабы Маши в TikTok, ее аккаунты в других соцсетях для современного пользователя непривычно естественны: без притворства, хвастовства и налета звездности. Ее видео находили отклик очень у многих, и в комментариях часто писали одну и ту же фразу: «Как моя бабушка».

Она не стеснялась показывать, как живет, застилает постель или расчесывает правнучку, делилась планами и мечтами.

В марте 2024 года, в 98-й день рождения Баба Маша задула свечу на торте и сказала, что загаданное ею должно обязательно сбыться.

Кроме TikTok, бабушка освоила «ВКонтакте», Likee, Telegram и другие соцсети. Выходила в прямые эфиры, по-доброму общалась с подписчиками и искренне, как ребенок, радовалась оставленным комментариям.

Соцсети Telegram Женщины Блогеры TikTok Великая Отечественная война Рецепты
23 октября 2024, 17:04
Появилось видео драки Гуфа в бане в Апрелевке
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Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, устроил драку в Апрелевке и попал в полицию. Кадры потасовки оказались в распоряжении 360.ru.

Разговора Гуфа и его оппонента не слышно, можно лишь увидеть, как рэпер бьет мужчину по уху.

Знакомый пострадавшего в комментарии 360.ru назвал его вежливым человеком.

«Поэтому, на мой взгляд, что-то в этой истории может быть со стороны Алексея. <…> Может, давление какое-то. Он даже матом ругается в своей трансляции чаще», - заявил он.


В бане, где, предположительно, произошла драка, комментировать случившееся отказались.

Известно, что рэпер начал приставать к девушке, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Завязалась драка.

Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои. Защита рэпера утверждает, что музыкант никого не бил, а тот, кого назвали братом девушки, на самом деле ей не родственник.

Драки Полиция Рэпер Гуф
22 октября 2024, 23:41
Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ среди детей
РИА «Новости»
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Народного артиста России Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Об этом сообщил Telegram-канал «Сорок Сороков».

Православные активисты обратили внимание на пошлую шутку певца, адресованную им квадроберу на съемках шоу блогера Дмитрия Масленникова. По их словам, большая часть аудитории телеведущего - дети, поэтому использование подобных выражений недопустимо в публичном пространстве.

«Очередной скандал, где речь уже ни много-ни мало - о пропаганде ЛГБТ*, да еще среди несовершеннолетних, повод дать не очередной, а окончательный ответ на все вызовы и пощечины общественному вкусу, устроенные Киркоровым, и убрать его из всех эфиров», - заявили активисты.

Кроме того, они отметили, что подадут заявление в МВД и предлагают всем, кто «не готов терпеть этот позор в нашей стране», поддержать их и направить аналогичное обращение в правоохранительные органы.

Сам Киркоров позже пояснил, что выражение «котик-котик, дай мне в ротик» было популярно в его детстве.

В начале года актриса Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Филипп Киркоров ЛГБТ Россия Музыка Ток-шоу Шоу-бизнес
22 октября 2024, 15:16
«Я выдержу, у меня дети». Певица Анна Седокова — о грядущем разводе
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прокомментировала развод с баскетболистом Янисом Тиммой, слухи о котором появились накануне. В социальных сетях звезда призналась, что находится в упадке, но продолжит работать над созданием новой музыки.

«Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. Я все решу. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно», - написала звезда.

Седокова рассказала, что 25 числа у нее запланирован большой концерт, к которому она продолжит готовиться и порадует фанатов.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Церемония состоялась в узком семейном кругу на элитной вилле в Подмосковье. Позднее Седокова призналась, что не хотела сообщать никому о новом браке, который стал для артистки третьим.

У нее есть трое детей от разных партнеров. В 2004 году Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году, будучи в отношениях с бизнесменом Максимом Чернявским, - еще одну. С предпринимателем Артемом Комаровым у Седоковой родился сын в 2017 году, однако они не оформляли отношения официально.

Отношения Брак Анна Седокова
22 октября 2024, 05:56
Дочь Заворотнюк показала, как ее сестра встретила день рождения без мамы
РИА «Новости»
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с дня рождения младшей сестры, отметившей шестилетие. Фото и видео девушка выложила в своих соцсетях.

«На день рождения одного очень важного человечка. Будь самой счастливой!» - подписала она публикацию.

Анна сделала селфи с подарком - большой мягкой игрушкой и букетом роз, которые преподнесла сестре.

На видеозаписи девочка сидела за столом в розовом платье и лакомилась праздничным тортом, украшенным зайцем, который держал в лапках воздушные шары из шоколада. Анна не показала лицо ребенка, сняв сестру со спины.

В конце лета старшая дочь актрисы призналась, что смогла пережить смерть матери благодаря семье. До этого она рассказывала, что в первый месяц после смерти матери родственники пытались справиться с горем, поддерживали друг друга. По ее словам, они «прошли через ад» , она бы никому такого не пожелала.

В июле мать покойной Заворотнюк покинула Москву , вернувшись в село Перевоз в Нижегородской области вместе с внучкой.

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев начал этим летом судиться с застройщиком из-за столичной квартиры, доставшейся ему в наследство от супруги.

Дети Семья Соцсети Видео Анастасия Заворотнюк

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