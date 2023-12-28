28 декабря 2023, 17:39

Сотрудник клуба «Барвиха Luxury Village» раскрыл имя заменяющей Анну Асти певицы

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Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя — Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя - Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Чеботина проведет новогоднюю ночь в клубе и порадует зрителей исполнением своих известных песен.

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Анны Асти будет выступать Люся Чеботина», - заявил сотрудник площадки.

О том, почему руководство заведения решило заменить исполнительницу хита «Царица», в концертном зале не уточнили. Сама Анна Асти пока не дала никаких комментариев.

Ранее концерт певицы отменили и в клубе Gipsy. Источник «360» сообщил, что все посетители смогут без проблем возвратить купленные билеты. По информации Telegram-канала Mash , артистка из-за отмены выступлений потеряла порядка 13 миллионов рублей.

Концерты Песни
28 декабря 2023, 17:04
«Все в порядке». В Театре Ленсовета прокомментировали информацию о госпитализации Боярского
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В СМИ появились новости об экстренной госпитализации артиста Михаила Боярского. Эту информацию «360» прокомментировали в Театре имени Ленсовета.

«С ним все в порядке», - сообщили в культурном учреждении.

По данным Telegram-канала «112» , Боярскому, который уже перенес инфаркт, стало плохо с сердцем. Врачи оценили состояние артиста как средней тяжести. При этом жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что привезла супруга на обследование.

До этого народный артист РСФСР попал в больницу в конце ноября. Его сын Сергей поделился, что причиной стал инфаркт. PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова сообщила о стабильном состоянии актера.

Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начала декабря. Он отправился домой в сопровождении жены. Уточнялось, что при выписке артист чувствовал себя хорошо.

Больницы Врачи Театры Актеры Михаил Боярский
28 декабря 2023, 09:56
Блиновской опять выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей — СМИ
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Блогеру Елене Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей, сообщил Shot. Кроме того, добавилась пеня на шесть миллионов. До этого данные о ее задолженности исчезли по неизвестным причинам.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала Telegram-каналу, что огромная сумма сложилась из недоимки налогов и штрафов за неоплату в срок. Счета арестованы, оплатить долг невозможно, так что пеня, видимо, продолжит начисляться.

Ранее, по словам защитника, Блиновская погасила долг на сумму около 55 миллионов рублей, но с тех пор ничего не изменилось , потому что почти полутора миллиардов у нее просто нет.

Блогер останется под домашним арестом до 26 января 2024 года. Однако, судя по всему, это не мешает ей устраивать вечеринки. Недавно ее подруга Светлана Ефимова опубликовала в соцсетях видео с Блиновской в вечерних нарядах. СМИ предположили, что праздник проходил у блогера дома.

Долги Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
28 декабря 2023, 05:15
«Зритель обязательно оценит». Илья Резник предложил необычную альтернативу Киркорову
РИА «Новости»
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Известный поэт и актер Илья Резник заявил, что зрители ничего не потеряют, если певец Филипп Киркоров не будет участвовать в новогодних программах по телевидению. Об этом он заявил в беседе с сайтом mk.ru.

В качестве альтернативы современным «голубым огонькам» артист предложил поставить записи 70-х и 80-х годов.

«В них звучали самые лучшие песни, которые живут до сих пор. Зритель обязательно оценит, когда увидит в новогоднюю ночь прекрасных советских звезд, и скажет: „Спасибо!“», - заявил он.

Шквал критики обрушился на некоторых представителей российского шоу-бизнеса после их появления на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал небольшое количество одежды. Среди приглашенных оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, а также Филипп Киркоров.

После вечеринки многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут» и даже был не в курсе «характера событий». Когда певец понял суть мероприятия, то сразу покинул его.

Скандалы Филипп Киркоров Песни Актеры Телевидение
28 декабря 2023, 02:14
Группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила песню о скандально прославившейся «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Музыкальную композицию опубликовали в YouTube.

Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия. В словах песни высмеяли вечеринку, где собрались представители российского шоу-бизнеса.

«Голые - теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», - такие строчки есть в тексте песни.

Волна негатива обрушилась на некоторых звезд России после их появления на вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие.

Когда о событии узнали поклонники знаменитостей, то негативно отреагировали. После этого многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут».

Филипп Киркоров Песни Лолита Милявская Сергей Шнуров Анастасия Ивлеева

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