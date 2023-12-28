Сотрудник клуба «Барвиха Luxury Village» раскрыл имя заменяющей Анну Асти певицы

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Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя - Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Чеботина проведет новогоднюю ночь в клубе и порадует зрителей исполнением своих известных песен.

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Анны Асти будет выступать Люся Чеботина», - заявил сотрудник площадки.

О том, почему руководство заведения решило заменить исполнительницу хита «Царица», в концертном зале не уточнили. Сама Анна Асти пока не дала никаких комментариев.

Ранее концерт певицы отменили и в клубе Gipsy. Источник «360» сообщил, что все посетители смогут без проблем возвратить купленные билеты. По информации Telegram-канала Mash , артистка из-за отмены выступлений потеряла порядка 13 миллионов рублей.