Состояние здоровья Василия Ливанова ухудшилось
Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, которого госпитализировали в Москве в конце сентября, стало хуже. Об этом РИА «Новости» сообщили в НИИ имени Склифосовского.
Медики оценивают состояние артиста как тяжелое. Его временно перевели в реанимацию отделения неврологии.
Ливанова доставили в больницу с инсультом 29 сентября. Во время операции актер пережил остановку сердца.
Ранее стало известно, что 89-летнему артисту также диагностировали паралич правой части тела и поражение головного мозга , у него выявили признаки дыхательной и сердечной недостаточности.
Ливанов широко известен советскому и российскому зрителю по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Также он озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов и исполнил роли в десятках других картин.