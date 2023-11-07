Состояние Юрия Соломина улучшилось

«Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт», - сказала она.

Соломина госпитализировали в понедельник, 6 ноября. Его отправили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. По данным СМИ, у народного артиста зафиксировали нарушение речи, слабость в левой руке и головокружение. А результаты компьютерной томографии якобы показали инсульт.

Как ранее рассказала «360» Тамара Михайлова , Соломина увезли в больницу после того, как он упал в обморок. Пресс-секретарь труппы Таисия Галыгина уточнила, что артист находится в сознании. Он проходит обследование.

В 2021 году артист заболел ковидом. Из-за инфекции ему пришлось лечь в больницу. После прохождения лечения его отправляли на домашний карантин.