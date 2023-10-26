«Состояние угнетенное». Стало известно, как Пахмутова переживает потерю мужа Добронравова

По словам Васина, депрессии у Пахмутовой нет, но состояние довольно угнетенное. Она каждый день вспоминает счастливые моменты из их совместной жизни с Добронравовым.

«Она сейчас привыкает к другой жизни - к жизни без Николая Николаевича. Эти 40 дней для нее были совершенно не похожими на те почти что 70 лет совместной жизни, и для нее это совершенно другое измерение, но она не падает духом и все время что-то вспоминает: какие-то совместные поездки, каждый день их жизни, рабочие моменты», - рассказал Васин.

Лауреат Государственной премии СССР, поэт-песенник Николай Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни 40 дней назад - 16 сентября. Поэту было 94 года.

По сообщениям СМИ, его жена и муза Добронравова тяжело переживала смерть супруга. Пианистка плакала практически весь день.