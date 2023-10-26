26 октября 2023, 03:34

«Состояние угнетенное». Стало известно, как Пахмутова переживает потерю мужа Добронравова

РИА «Новости»
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Композитор Александра Пахмутова переживает смерть супруга поэта-песенника Николая Добронравова, с котором она прожила почти 70 лет. О ее состоянии Пятому каналу рассказал певец и близкий друг семьи Юлиан Васин.

По словам Васина, депрессии у Пахмутовой нет, но состояние довольно угнетенное. Она каждый день вспоминает счастливые моменты из их совместной жизни с Добронравовым.

«Она сейчас привыкает к другой жизни - к жизни без Николая Николаевича. Эти 40 дней для нее были совершенно не похожими на те почти что 70 лет совместной жизни, и для нее это совершенно другое измерение, но она не падает духом и все время что-то вспоминает: какие-то совместные поездки, каждый день их жизни, рабочие моменты», - рассказал Васин.

Лауреат Государственной премии СССР, поэт-песенник Николай Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни 40 дней назад - 16 сентября. Поэту было 94 года.

По сообщениям СМИ, его жена и муза Добронравова тяжело переживала смерть супруга. Пианистка плакала практически весь день.

Песни Музыка
28 октября 2023, 02:04
Дочь Боярского впервые снялась обнаженной в постельной сцене
РИА «Новости»
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Российская актриса и дочь известного актера Михаила Боярского Елизавета раньше не снималась в откровенных сценах. Однако не так давно она решилась на такой образ на съемках нового сериала «Цикады», сообщило издание Woman.ru.

В новом проекте «Кинопоиска» зрителям расскажут о взаимоотношениях отцов и детей. Согласно сериалу, взрослые не представляют, чем могут жить их дети, они вовлечены в свои проблемы и заботы. И только когда происходит трагедия, выясняется, что у детей полно секретов.

Боярская согласилась на задумку режиссера и появилась в постельной сцене. По сценарию ее героиня занимается любовью со своим мужем, а потом поворачивается спиной и идет к окну.

Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова провела фотосессию обнаженной в душе. Откровенный снимок 40-летняя певица показала в социальных сетях. В сентябре Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Сериалы Актеры Михаил Боярский
28 октября 2023, 00:48
Многодетная актриса Мария Зубарева умерла в 31 год
РИА «Новости»
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Актриса театра и кино Мария Зубарева могла бы построить блестящую карьеру, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Артистка умерла от рака на 32 году жизни, сообщил Пятый канал.

Зрители запомнили Зубареву после выхода на экраны фильма под названием «Мордашка». В нем актриса сыграла супругу автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна.

А после в ее карьере был также один из самых популярных отечественных сериалов «Мелочи жизни», который принес ей славу. В этом проекте ей досталась роль учителя русского языка Марии Кузнецовой. Правда, закончить съемки в этом сериале она не смогла из-за плохого самочувствия, хотя она старалась не обращать внимание на это внимание.

Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, отметив, что на это повлияли тяжелые роды. До этого времени Мария Зубарева побывала замужем дважды. Ее первым супругом был музыкант Борис Кинер, вторым - режиссер Игорь Шавлак.

Съемки в последних сценах «Мелочей жизни» Забурева проводила уже лежа. После смерти артистки, сценаристы поменяли сюжет, прописав гибель ее персонажа в ДТП.

Сериалы Актеры
27 октября 2023, 22:54
Shaman рассказал о помощи Михаила Круга в начале карьеры
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Как отметил Shaman, Михаил Круг ему очень помог. Свой творческий путь Ярослав Дронов начинал в ресторане города Новомосковска. Посетители заведения часто заказывали у него разные песни, среди которых были композиции Круга.

Ранее певец поделился своими впечатлениями от исполнения гимна России вместе с президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Он отметил, что выступление с главой государства на Красной площади стало значимым событием. При этом Shaman подчеркнул, что этот момент останется в его сердце на всю жизнь.

Также Shaman заявил о планах сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Артист назвал эту композицию одной из знаковых в репертуаре солиста группы Юрия Шатунова.

Песни Музыка
27 октября 2023, 21:54
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
Pxhere
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Польский актер Даниэл Адамски умер на 58 году жизни. Об этом сообщила его коллега Алина Рудницкая-Акоста, которая работала с ним в компании Joker Film, написала «Российская газета».

По ее словам, Адамски ушел из жизни 23 октября. О причинах его смерти ничего не известно. Прощание с актером провели 27 октября в Гостыне.

Артист родился в 1965 году. Адамски стал популярным в Польше после участия в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня», и других. Кроме того, он работал в качестве режиссера над детским фильмом «Ящик с игрушками».

Ранее стало известно смерти французского актера Анри Серра. Ему было 94 года. Российскому зрителю он известен по роли Андре Бертье в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда». За свою актерскую карьеру Серр снялся в более чем 40 картинах.

Польша Актеры

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