«Состояние стабильное». PR-менеджер Боярского подтвердила его госпитализацию

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, владелец банного комплекса Сергей Кузнецов жив, новость о том, что он якобы умер в камере, — фейк, заявил «360» адвокат его семьи Александр Бенхин после разговора с его женой. Он отметил, что его телефон сегодня разрывается — все хотят знать, действительно ли Кузнецов погиб.

«Сергей Кузнецов жив, это все чистый фейк. <…> Его жена позвонила следователю, сегодня на 16:00 назначена очная ставка по делу. Следователь подтвердил, что он жив и здоров», - рассказал Бенхин.

Ранее появились новости о том, что Кузнецов избил жену настолько сильно, что она впала в кому. Александр Бенхин подтвердил, что избиение действительно имело место.

«В этом уголовном деле я его не представляю, но я адвокат семьи, ранее вел дело, где его обвиняло окружение Волочковой в том, что он якобы судим, бандит, террорист, а это оказался его полный тезка из Тамбовской области. Сергей Кузнецов ранее судим не был, это первый его суд. Он действительно избил свою новую жену, приревновал, она его давно простила, но эти статьи не предусматривают примирения сторон», - пояснил защитник.

Он предоставил аудиозапись разговора с женой Сергея, которая подтвердила: следователь сообщил, что «Сергей жив, все в порядке». Она пообещала дать опровержение после того, как увидит его на очной ставке.

Роман Кузнецова с Волочковой был непродолжительным, позже балерина обвиняла его в попытке пиара на их отношениях. Под уголовное дело он попал весной 2023 года.

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, владелец банного комплекса Сергей Кузнецов жив, новость о том, что он якобы умер в камере , - фейк, заявил «360» адвокат его семьи Александр Бенхин после разговора с его женой. Он отметил, что его телефон сегодня разрывается - все хотят знать, действительно ли Кузнецов погиб.