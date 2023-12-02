Состояние режиссера Митты ухудшилось. Его перевели в реанимацию

Сейчас врачи борются с осложнениями, которые возникли во время лечения. Терапию осложняет тяжелое хроническое заболевание.

Режиссера экстренно доставили в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний Митта начал задыхаться. Возможной причиной такого состояния назвали острое нарушение мозгового кровообращения. Вместе с режиссером в медучреждение поехал его сын.

Помощник народного артиста России Геннадий Иванов ранее рассказал о состоянии больного. Он отметил, что у Митты наблюдается слабость, однако температуры нет.

Бригаду скорой помощи уже вызывали режиссеру 12 ноября. У него были жалобы на тяжелое дыхание и высокую температуру.

Александр Митта известен по фильмам «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», сериалу «Граница: Таежный роман» и другим. Он является автором одного из лучших российских учебников по сценарному мастерству «Кино между адом и раем».