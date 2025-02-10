10 февраля 2025, 10:31

Состояние комментатора Скворцова назвали очень тяжелым. Пока есть 2 версии травмы

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У комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Журналисты выяснили, что комментатора привезли в больницу вчера ночью. Его нашли прохожие недалеко от Красного проспекта.

Причину случившегося до сих пор не выяснили. Есть две основные версии: по одной из них - его сильно избили, по второй - он упал и ударился головой, уточнил источник канала.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у Народного артиста СССР Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Позже супруга актера Лионелла заявила, что с ее мужем все нормально и никто не ставил ему страшных диагнозов. Он проходил плановое обследование в больнице.

Больницы СССР Актеры Артисты
10 февраля 2025, 11:08
Звезда «Мимино» Марина Дюжева вылечилась от рака
РИА «Новости»
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Актриса Марина Дюжева победила рак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что артистка обратилась к врачам полтора года назад. Она пожаловалась на боль при глотании и сухость во рту. Медики нашли у нее образование в небной миндалине.

Актрисе пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. В итоге злокачественные клетки пропали. Лечение закончилось, но звезда продолжает наблюдаться у врачей.

Дюжева особенно известна благодаря ролям в фильмах «По семейным обстоятельствам», «Мимино» и «Покровские ворота». Также артистка озвучила большое количество персонажей. Например, ее голос можно услышать в «Гарри Поттере» и сериале «Элен и ребята».

В октябре 2024 года телеведущий Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. Он отметил, что «должен прожить 20 очень качественных лет». При этом знаменитости все равно предстоит пройти курс лечения, чтобы избежать рецидивов.

Врачи Фильмы Рак
10 февраля 2025, 09:16
Страницу Канье Уэста в Х заблокировали после признания в любви Гитлеру
Global Look Press
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Аккаунт рэпера Канье Уэста в социальной сети Х перестал открываться. Точной информации о том, самостоятельно ли артист удалил учетную запись либо его заблокировали, пока нет.

Накануне возможной блокировки Уэст опубликовал на своей странице, которую читали 33 миллиона подписчиков, ссылки на «любимые» порнографические материалы.

Он также поделился, что от него отписался Илон Маск и поблагодарил владельца соцсети за возможность «свободно выражать свои мысли на протяжении такого долгого времени».

Большое количество странных сообщений на различную тематику стали появляться в аккаунте рэпера 7 февраля. Все они были написаны заглавными буквами без знаков препинания, а некоторые посты содержали нецензурную лексику.

Наиболее скандальной публикаций стало заявление Канье Уэста в том, что он нацист и любит Адольфа Гитлера. После этого активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить въезд артиста в Россию.

У Уэста в Х было около 33 млн подписчиков.

Скандалы Соцсети Илон Маск Канье Уэст Артисты
09 февраля 2025, 15:35
Билан назвал причиной успеха Юры Борисова особую энергию
Global Look Press
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Актер Юрий Борисов смог добиться ошеломляющего успеха и популярности из-за своей особой энергии. Об этом Life.ru заявил певец Дима Билан.

Артист признался, что такой же энергией обладает и его песня «Молния», которую слушали на съемочной площадке фильма «Анора», где одну из ролей сыграл Борисов.

«Энергия, это абсолютно. А вы не поняли еще, что самое мощное - это энергия. Чем больше ее заключено в музыкальном организме, тем больше цепляет эта музыка», - отметил Билан.

Музыкант опубликовал в соцсети Instagram* ролик, где Борисов танцует под «Молнию». Он добавил, что трек помогал создавать настроение актерам и съемочной группе.

Ранее стало известно, что российский актер сыграет в фильме знаменитого режиссера Эмира Кустурицы. Борисов снимется в черной комедии «Как я не снял „Преступление и наказание“».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Кино Музыка Юра Борисов
09 февраля 2025, 13:13
«Казалось, что лицо вытянули»: Кока рассказала пикантную подробность о первом поцелуе
Global Look Press
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Певица Клава Кока побывала на концерте Big Love Show 2025 в Москве, где поделилась с поклонниками своими личными историями, включая воспоминания о первом поцелуе, сообщил Life.ru. Отвечая на вопрос о том, занято ли ее сердце, артистка произнесла: «Сердце свободно!»

«Мальчик, в которого я была безумно влюблена, учился в шестом классе, а я - в седьмом. У него был пресс, он катался на скейтборде и носил большие кроссовки. Это была моя первая любовь», - призналась она.

Поцелуй оказался не таким, как она думала. Певица призналась, что ожидала, что будет «что-то вроде „засоса“. Однако все оказалось иначе.

«После поцелуя я зашла в подъезд, чтобы посмотреть в зеркало: мне казалось, что мое лицо изменилось, как будто его вытянули, как пластилин. Но все было нормально», - добавила Кока.

Ранее Кока сообщила, что ей пришлось заплатить 400 тысяч рублей за поврежденный капот автомобиля BMW после фотосессии в рамках съемок клипа «Нет проблем». Артистка поделилась перепиской с сотрудником зарубежного автосервиса, где проходили съемки. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб, потому что певица «промяла попой багажник».

Концерты Москва Клава Кока

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