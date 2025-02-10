Состояние комментатора Скворцова назвали очень тяжелым. Пока есть 2 версии травмы

Актриса Марина Дюжева победила рак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что артистка обратилась к врачам полтора года назад. Она пожаловалась на боль при глотании и сухость во рту. Медики нашли у нее образование в небной миндалине.

Актрисе пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. В итоге злокачественные клетки пропали. Лечение закончилось, но звезда продолжает наблюдаться у врачей.

Дюжева особенно известна благодаря ролям в фильмах «По семейным обстоятельствам», «Мимино» и «Покровские ворота». Также артистка озвучила большое количество персонажей. Например, ее голос можно услышать в «Гарри Поттере» и сериале «Элен и ребята».

В октябре 2024 года телеведущий Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. Он отметил, что «должен прожить 20 очень качественных лет». При этом знаменитости все равно предстоит пройти курс лечения, чтобы избежать рецидивов.