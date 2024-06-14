14 июня 2024, 07:46

Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось после химиотерапии

Global Look Press
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После операции принцессе Уэльской Кейт Миддлтон провели профилактический курс химиотерапии, и она почувствовала себя хуже. Однако затем женщина пошла на поправку вскоре сможет вернуться к своим обязанностям, сообщили источники газеты The Sun.

Репортер Кэти Николл поговорила с несколькими людьми, близкими к монаршей семье и знакомыми с ситуацией. По их информации, у Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии, которую назначили после операции и периода восстановления.

«Поначалу у нее были проблемы с лечением. Это профилактическая химиотерапия, вещь не из приятных. <…> Поначалу это была борьба, и я была очень рада услышать из более чем одного источника, что [ее состояние улучшилось]», - заявила журналистка.

Инсайдеры заявили, что Миддлтон с вероятностью 100% вернется к исполнению своих королевских обязанностей. По их словам, она сделает это после одобрения врачей.

Издание RadarOnline заявляло, что из-за химиотерапии у принцессы Уэльской возникло поражение костного мозга и кожи. Подруги Миддлтон заявляли, что она хотела осенью вернуться к работе.

Великобритания Королевская семья Британии Онкология
14 июня 2024, 05:43
«Русский Серкан Болат» вышел в свет в гордом одиночестве после скандала с женой
РИА «Новости»
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Актер Никита Волков, который сыграл главную роль в русской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», появился на публике без жены Елены Еременко. Как отметило издание Woman.ru, это случилось после скандала с избиением супруги артиста.

Актер Никита Волков, который сыграл главную роль в русской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», появился на публике без жены Елены Еременко. Как отметило издание Woman.ru , это случилось после скандала с избиением супруги артиста.

Ранее появились данные, что на жену русского Серкана Болата напала актриса Лиана Гриба. Звезда сыграла возлюбленную Волкова в «Постучись в мою дверь». Как отметили журналисты, девушка убеждала Еременко, что актер влюблен в нее.

Вскоре на связь вышла Елена, которая подтвердила случившееся. К ссоре даже привлекли следователей. Потом свою версию скандала рассказала Гриба. Она опровергла, что первая напала на Еременко и назвала свои действия оборонительными.

Сам Никита Волков не стал комментировать ситуацию и прекратил появляться на публичных мероприятиях. Впервые за долгое время поклонники увидели его 13 июня - на Премии АПКиТ. Актер появился на ковровой дорожке один и, как предположили фанаты, был чем-то расстроен.

Однако данный факт не сильно испугал поклонников. За несколько часов до выхода в свет в соцсетях Елены появилась совместная фотография с Волковым. На ней пара выглядела довольной и счастливой.

Ранее стало известно, что жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с Грибой. По данным Telegram-канала Shot, артистка укусила Еременко.

Драки Скандалы Соцсети Актеры
14 июня 2024, 03:21
«Невероятные красавицы». Певица МакSим показала повзрослевших дочерей
РИА «Новости»
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Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) показала редкое фото с повзрослевшими дочерьми: 15-летней Александрой и девятилетней Марией. Снимки вокалистка опубликовала в Instagram*.

На фото артистка позирует в белом платье и белоснежных туфлях на высоком каблуке. Слева ее приобняла Александра, которая нарядилась в строгое платье телесного цвета, дополненное изысканными, длинными перчатками. На ногах у девочки были черные берцы, придающие дерзости образу.

Справа от матери находилась младшая дочь Мария. Она надела светло-персиковый костюм и белые ботинки. Также на фото была бабушка, мама МакSим Светлана. Женщина облачилась в длинное платье с цветочным принтом.

Поклонники оставили много комплиментов под фото. Они отметили, что певица и ее мать выглядят очень молодо, а девочки «невероятные красавицы» и похожи друг на друга.

Ранее певица МакSим заявила, что перестала бороться с алкоголизмом. По ее мнению, клиники для зависимых не приносят результата, человек должен сам хотеть отказаться от вредной привычки. Сейчас артистка старается радоваться чудесным моментам жизни на трезвую голову.

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Фото Женщины Певица МакSим
14 июня 2024, 03:13
Полина Гагарина на шоу «Контакты» подставила своего бывшего мужа
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина на шоу «Контакты» с Антоном Шастуном оказалась в неудобном положении из-за звонка своему бывшему супругу Дмитрию Исхакову. Артистка задала ему вопрос, на который тот не смог ответить. Ролик разместили в Telegram-канале передачи.

По правилам шоу участникам задают вопросы и помогать отвечать на них должны контакты из телефонной книги. Для ответа на пятый, последний вопрос, Гагарина выбрала экс-супруга. Певица была уверена, что Исхаков, который у нее в телефоне записан по фамилии, поможет ей в решении математической задачи. Однако бывший муж не оправдал надежд.

«Ну подумай, не позорься», - обратилась к Исхакову певица.

«Я готов опозориться ради телепередач», - ответил абонент на том конце.

Певица и фотограф расстались в 2020 году после шести лет брака. Гагарина раскритиковала экс-супруга за его интервью об их совместной жизни.

Брак Шоу-бизнес
14 июня 2024, 02:29
«Стиль жизни». Жена Прилучного отреагировала на слова Муцениеце в ее адрес
РИА «Новости»
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Жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян отреагировала на слова коллеги по цеху Агаты Муцениеце по поводу их счастья с артистом. Об этом сообщило издание Starhit.

Брюнетка опубликовала новые фотографии в соцсетях. Она позировала в интересном образе, показав грацию и утонченность.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство - это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными!» - написала артистка.

По данным журналистов, поклонники посчитали этот пост ответом на недавние слова бывшей жены Прилучного Муцениеце. Актриса обвинила экс-супруга в безразличии к детям.

Между расставшейся парой идут судебные разбирательства, и последний суд артист проиграл. Звезда посетовала, что актер не смог с этим смириться и не хочет платить алименты. Она с иронией пожелала Павлу счастья с новой женой.

Суд Дети

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