Соседов довел до слез Марго из «Стрелок» в эфире «ВИА Суперстар»

В пятом эпизоде внимание членов жюри больше привлекли выступления группы «Божья коровка» и золотого состава «Стрелок», чьи номера шли друг за другом. Первый коллектив исполнил песню Сергея Трофимова «Город Сочи», а второй - песню Ирины Дубцовой «Медали».

Гера (Светлана Бобкина), Марго (Мария Кандиано) и Кэт (Екатерина Любомская), по мнению певицы Лолиты, ярко раскрылись на этом шоу.

Телеведущая Лера Кудрявцева добавила, что раньше воспринимала солисток группы как «поющие трусы», но была неправа, так как у них «потрясающие вокальные данные». С ней согласились Стас Пьеха и Наташа Королева. И только Соседов высказался критически, поставив ноль баллов.

«Не понял восторгов совершенно. Не понял, о чем вы пели. Скучно, вяло, неинтересно. Считаю, что моими коллегами сильно завышена оценка этой группе», - заявил он.

Марго расплакалась, услышав жесткую критику. Соседов объяснил, что с его баллом они бы получили семь баллов, но на такую оценку они не спели. По итогам выпуска «Стрелки» стали аутсайдерами, но не покинули шоу.

Ранее Соседов признался, что не слишком удачно выступил в телешоу «Поймай меня, если сможешь», подмочив свою репутацию.