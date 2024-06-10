10 июня 2024, 01:00

Соседов довел до слез Марго из «Стрелок» в эфире «ВИА Суперстар»

РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов в новом выпуске шоу «ВИА Суперстар!» довел до слез солистку золотого состава группы «Стрелки» Марию Кандиано (Марго), которая разрыдалась прямо на сцене. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В пятом эпизоде внимание членов жюри больше привлекли выступления группы «Божья коровка» и золотого состава «Стрелок», чьи номера шли друг за другом. Первый коллектив исполнил песню Сергея Трофимова «Город Сочи», а второй - песню Ирины Дубцовой «Медали».

Гера (Светлана Бобкина), Марго (Мария Кандиано) и Кэт (Екатерина Любомская), по мнению певицы Лолиты, ярко раскрылись на этом шоу.

Телеведущая Лера Кудрявцева добавила, что раньше воспринимала солисток группы как «поющие трусы», но была неправа, так как у них «потрясающие вокальные данные». С ней согласились Стас Пьеха и Наташа Королева. И только Соседов высказался критически, поставив ноль баллов.

«Не понял восторгов совершенно. Не понял, о чем вы пели. Скучно, вяло, неинтересно. Считаю, что моими коллегами сильно завышена оценка этой группе», - заявил он.

Марго расплакалась, услышав жесткую критику. Соседов объяснил, что с его баллом они бы получили семь баллов, но на такую оценку они не спели. По итогам выпуска «Стрелки» стали аутсайдерами, но не покинули шоу.

Ранее Соседов признался, что не слишком удачно выступил в телешоу «Поймай меня, если сможешь», подмочив свою репутацию.

Музыка Телевидение Ток-шоу
10 июня 2024, 01:17
Дочь Заворотнюк получила от матери сигнал с того света
РИА «Новости»
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Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками загадочной историей, которая произошла с ней после смерти матери. Она написала в соцсетях, что долго не могла найти архивные фото актрисы, но тут ее посетила мысль, где посмотреть, сообщил Пятый канал.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», - написала Анна.

По ее словам, архивные фотографии она искала несколько дней и уже была готова расплакаться от огорчения, ведь снимки были в единственном экземпляре, без копий. И тут произошло, по ее мнению, нечто необъяснимое, мистическое, как будто она получила сигнал с того света от матери.

До этого дочь «прекрасной няни» показала подписчикам в соцсетях редкие фотографии матери из семейного архива. На них актриса была запечатлена красивой, молодой и здоровой в кругу детей и родных.

Несколько дней назад семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех людей, которые поддерживали актрисы во время болезни.

Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
10 июня 2024, 00:06
Названы имена победителей шоу «Сокровища императора» на ТНТ
РИА «Новости»
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Победителями реалити-шоу «Сокровища императора» стали телеведущая Мария Миногарова и ее друг Парур Арутюнович, выигравшие главный приз — более 12 миллионов рублей. Об этом стало известно из финального выпуска шоу на Rutube.

Победителями реалити-шоу «Сокровища императора» стали телеведущая Мария Миногарова и ее друг Парур Арутюнович, выигравшие главный приз - более 12 миллионов рублей. Об этом стало известно из финального выпуска шоу на Rutube.

Всего в финал прошли три команды: Евгений Ершов с матерью, Давид Манукян с братом и Мария Миногарова с другом Паруйром Хачатуровым.

Ведущие сообщили им новые правила. В первый день они выполнили несколько заданий, а на второй уже стали проходить финальное испытание. Кто первым с ним справился, тот и стал победителем проекта.

Во время финального испытания участникам нужно было собрать объемный пазл, состоящий из множества деталей. Команды шли практически ноздря в ноздрю, поэтому до самого конца было неясно, кто выиграет. Миногарова и Арутюнович вырвались вперед, опередив соперников на каких-то десять секунд.

Ранее из проекта вылетели бывшие супруги футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк , причем со скандалом.

Деньги Китай Телевидение Ток-шоу
09 июня 2024, 23:47
Умер актер из сериала «Дети 90-х»
Freepik
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Актер и кинооператор Алексей Халецкий, который известен по роли в сериале «Дети 90-х», умер на 40-м году жизни. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Региональный Кинематограф РФ | Дети 90-х».

Коллеги актера не назвали причину смерти Халецкого. Также пока не указывали дату и место проведения похорон.

Халецкий работал оператором-постановщиком в полнометражном фильме и сериале «Дети 90-х». Помимо этого, в многосерийном фильме он сыграл роль дяди Юры.

По данным издания «Чита.Ру» , несчастный случай произошел с Халецким в Якутии, где он работал вахтовым методом. Мужчина трудился в компании «А-Восток». В первых числах июня на странице предприятия опубликовали видео о том, как Халецкий собирается на вахту.

Сериалы Фильмы Актеры
09 июня 2024, 23:16
«Сами себе заработают». Киркоров высказался о будущем своих детей
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. Об этом он сказал в эфире программы «Однажды» на НТВ.

«Сами себе все заработают. <…> Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», - заявил король шоу-бизнеса.

По словам певца, он планирует дать своим детям хорошее образование, чтобы в будущем они могли самостоятельно себя обеспечивать.

У Киркорова двое детей: 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний сын Мартин. В начале июня стало известно, что певец отправил отпрысков учиться за границу.

Ранее у Киркорова возник конфликт с певицей с Любовью Успенской. Ссора началась с того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Киркоров заступился за врача, а певица назвала его «женоненавистником».

Тогда певец подал в суд иск о защите чести и достоинства, потребовав компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская подала в суд на Киркорова за оскорбления, с требованием такой же компенсации.

Дети Филипп Киркоров Музыка

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