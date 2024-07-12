«Сопьешься и станешь, как я». Лепс отказал фанату в исполнении «Рюмки водки»

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По данным издания, кто-то из зрителей попросил артиста исполнить хит про рюмку водки.

Лепс решил отказаться, сделав это с иронией. Он предупредил любителя песни «Рюмка водки» об алкоголизме, о котором он знает не по наслышке.

«Сопьешься и станешь, как я», - сказал с юмором Лепс со сцены.

Артист также пошутил, что после ухода со сцены партнерши по выступлению Ани Лорак он снова «остался один».

На этом же фестивале Лепса отметили премией от Александра Лукашенко «Через искусство - к миру и взаимопониманию». Певец назвал эту награду новым витком в своем творческом развитии.