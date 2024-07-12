12 июля 2024, 18:54

«Сопьешься и станешь, как я». Лепс отказал фанату в исполнении «Рюмки водки»

Global Look Press
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В Витебске певец Григорий Лепс на фестивале «Славянский базар» не захотел петь одну из своих самых популярных песен «Рюмка водка». Об этом сообщили журналисты NEWS.ru.

По данным издания, кто-то из зрителей попросил артиста исполнить хит про рюмку водки.

Лепс решил отказаться, сделав это с иронией. Он предупредил любителя песни «Рюмка водки» об алкоголизме, о котором он знает не по наслышке.

«Сопьешься и станешь, как я», - сказал с юмором Лепс со сцены.

Артист также пошутил, что после ухода со сцены партнерши по выступлению Ани Лорак он снова «остался один».

На этом же фестивале Лепса отметили премией от Александра Лукашенко «Через искусство - к миру и взаимопониманию». Певец назвал эту награду новым витком в своем творческом развитии.

Песни Музыка Минск Фестивали Григорий Лепс
12 июля 2024, 18:55
Алсу заметили на частной вечеринке на Ибице в мерцающем комбинезоне
Global Look Press
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Певица Алсу, переживающая развод с бизнесменом Яном Абрамовым, улетела работать за границу. Артистку сняли на видео во время выступления на Ибице, соответствующие кадры разместил Telegram-канал «НеМалахов».

По данным издания, Алсу пригласили исполнить свои хиты на частной вечеринке.

На опубликованном видео артистка в мерцающем комбинезоне исполнила свой старый трек «Свет в твоем окне». Алсу выступила на пляже в вечернее время, она стояла босиком на песке.

Ранее поклонники нашли в Интернете старую переписку Алсу с моделью Анастасией Решетовой, которую считают предполагаемой любовницей супруга певицы. Девушки, возможно, несколько лет назад дружили.

Алсу Концерты Громкие разводы Испания
12 июля 2024, 17:48
«Предателей не прощают». Актер Бурляев — об антироссийских провокациях Пугачевой
РИА «Новости»
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Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву предательницей. Своим мнением о Примадонне он поделился в интервью для издания «Московский комсомолец».

«Она предала свою родину. Это у нее надо спросить, зачем она это делает. Эпатаж - одна из причин. Ну и потом ей надо отрабатывать свои тридцать серебреников», - сказал Бурляев.

По его мнению, если Пугачева решит вернуться в Россию, то вряд ли сможет завоевать прежнее расположение к себе.

«Если на государственном уровне ее могут простить, то народ Пугачеву не простит никогда. Потому что предателей не прощают», - заключил Бурляев.

Актер также назвал шоу-бизнес антикультурой, которая развращает людей. В пример он привел полуголое выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. В связи с этим Бурляев призвал соблюдать нормы приличия и поднимать душу человека.

Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву предательницей. Своим мнением о Примадонне он поделился в интервью для издания « Московский комсомолец ».

Ольга Бузова Депутаты Россия Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
12 июля 2024, 17:32
Подвести черту. Анонсирован выход неизданных песен старого состава Serebro
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев решил выпустить пластинку с неизданными композициями старого состава поп-группы Serebro. В своем Telegram-канале он анонсировал дату выхода альбома на 19 июля.

«Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», - пояснил он.

Альбом выйдет под названием Serebro «11». В него вошли 17 треков, еще четыре - обозначены как бонус. Среди композиций - «Сладко», «Не время», «Давай держаться за руки» и «Притяженья больше нет».

Фадеев поинтересовался у подписчиков, какой из неизданных треков они ждут больше всего? В мае продюсер заявил, что будет перезапускать группу Serebro. Пока неизвестно, кто будет петь в новом составе, каким будет репертуар и когда слушатели смогут увидеть обновленную группу.

Концерты Максим Фадеев Шоу-бизнес
12 июля 2024, 17:27
«Идеальная во всем». Дочь Маликова поразила фанатов точеной фигурой
РИА «Новости»
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Дочь композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания сфотографировалась на отдыхе в бикини. Снимки девушка опубликовала в социальной сети Instagram*.

«Ах, море, море», - подписала серию снимков она.

На кадрах 24-летняя Маликова позировала на песчаном берегу моря. На ней был белый раздельный купальник. Тонкую талию девушка подчеркнула украшением из бирюзовых бус. При этом лицо она решила спрятать за пышными волосами.

На другой фотографии Маликова предстала полностью погруженной в море, но сквозь прозрачную воду видно ее фигуру и те же бусы, но уже на шее.

«А можно мне такую фигуру?», «Идеальная во всем», «Самая красивая», - написали девушке поклонники.

Накануне американская актриса Шэрон Стоун разместила в соцсетях смелый снимок. Она позировала перед камерой топлес в одних плавках.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Концерты Шоу-бизнес

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