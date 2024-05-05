05 мая 2024, 03:35

Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка

РИА «Новости»
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Участники панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут ребенка. Об этом они сообщили в соцсетях.

Пара опубликовала фото, на которой женщина выставила на показ округлившийся живот.

«Кстати, у нас на подходе новый участник группы», - написал Прусикин*.

Коллектив Little Big уехал из России в США в июне 2024 года, при этом артисты отменили тур по России и начали выступать за рубежом.

В августе 2023 года жители Армении призвали Генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело против Прусикина*. По их мнению, артист осквернил христианский крест, когда использовал атрибут как скейтборд и переоделся церковным служителем в Рождество.

* Признан в РФ иностранным агентом

США Россия Музыка
05 мая 2024, 11:53
Приставы взыскали с актера Чадова долг за неоплаченную парковку
Global Look Press
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Суд обязал Алексея Чадова выплатить штраф за неоплаченную парковку в размере 10 тысяч рублей. При этом за артистом числится другой долг за нарушение ПДД, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Чадов оставил свою машину на стоянке и не оплатил ее. Актеру направили уведомление с требованием оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, но он этого так и не сделал. Тогда к артисту предъявили иск. Суд увеличил сумму штрафа до 10 тысяч рублей.

Mash уточнил, что актер также не оплатил штраф в три тысячи рублей за нарушение ПДД.

Ранее актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев накопили долги за коммунальные услуги в московской квартире. УК пришлось через суд взыскать с артистов 26 тысяч рублей.

Штрафы Долги Кино Актеры
05 мая 2024, 11:19
Боня объяснила, зачем экс-супруг купит дочери лошадь
РИА «Новости»
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Бывший муж телеведущей Виктории Бони Алекс Смерфит купит их общей 12-летней дочери Анджелине лошадь. В беседе с Teleprogramma.pro блогерша рассказала об увлечениях девочки.

«Она хочет лошадь. Папа покупает ей лошадь. Мама ей покупает все остальное, что она хочет. Анджелина себе ни в чем не отказывает, это уж точно могу сказать», - уточнила Боня.

Она пояснила, что дочь занимается конным спортом. Раньше для тренировок ей подходила маленькая лошадь, как пони. С возрастом подростку потребовалась другая лошадь.

Телеведущая отметила, что вместе с бывшим мужем сильно не балуют Анджелину. По мнению Бони, ребенок должен знать счет деньгам.

Накануне блогер Виктория Боня предложила подписчикам организовать поездку на Каннский фестиваль за три миллиона рублей. Она также готова лично сопроводить желающих на мероприятие, но уже за двойную цену.

Дети Виктория Боня Шоу-бизнес
05 мая 2024, 10:27
ФНС заблокировала счета компании блогера Гасанова из-за миллионных долгов
РИА «Новости»
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Сумма долга блогера Гусейна Гасанова перед налоговой перевалила за 150 миллионов рублей. ФНС заблокировала счета его компании, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 1 мая Федеральная налоговая служба направила блогеру Гусейну Гасанову уведомление с требованием выплатить долг в размере 153 миллионов рублей. На следующий день счета его фирмы ООО «Банда фудс» заблокировали.

Журналисты уточнили, что компания занимается ресторанным делом и доставкой. Представители ФНС указали в документе, что счета заблокировали из-за непредоставления налоговой декларации.

В похожей ситуации оказалась блогер Валерия Чекалина (Лерчик). Ее счета под угрозой ареста из-за долга по налогам в размере 19,9 миллиона рублей. Девушке также могут запретить выезд за рубеж.

Долги Налоги Блогеры
05 мая 2024, 10:07
«Перепробовала кучу вещей, включая гипноз». Вергара призналась в пристрастии к сладкому
Global Look Press
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Актриса София Вергара не может побороть пристрастие к сладкому. В беседе с изданием People она рассказала о своих пристрастиях к сахару и секретах молодости.

«Да, у меня зависимость от сладкого, от сахара. Я приняла это факт, потому что перепробовала кучу вещей, включая гипноз, но это не сработало», - поделилась она.

По словам актрисы, она пытается питаться правильно, исключая из рациона гамбургеры, пиццу и жирную еду.

Вергара призналась, что после 50 лет начала практиковать долгий сон, чтобы выглядеть лучше. Она отметила, что раньше хватало всего шести часов сна, а сейчас этого недостаточно.

«Я знаю, что плохо выгляжу, если не посплю дольше», - заявила она.

Актриса добавила, что для сохранения молодости пользуется дорогими кремами для лица, а также ежедневно моет голову.

Актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос» , рассказала, как поддерживает красоту. По ее словам, она рано встает, много пьет воды и регулярно занимается спортом.

Кино Диеты Актеры Красота

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