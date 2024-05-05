Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка

Читайте нас в:

Пара опубликовала фото, на которой женщина выставила на показ округлившийся живот.

«Кстати, у нас на подходе новый участник группы», - написал Прусикин*.

Коллектив Little Big уехал из России в США в июне 2024 года, при этом артисты отменили тур по России и начали выступать за рубежом.

В августе 2023 года жители Армении призвали Генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело против Прусикина*. По их мнению, артист осквернил христианский крест, когда использовал атрибут как скейтборд и переоделся церковным служителем в Рождество.

* Признан в РФ иностранным агентом