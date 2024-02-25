Солисты Distemper вышли на связь после новостей о прерванном в Нижнем Новгороде концерте
Солисты ска-панк группы Distemper прокомментировали сообщения об их прерванном концерте в Нижнем Новгороде. Они обратились к поклонникам в Telegram-канале группы.
«Друзья - все в порядке!» - сказано в публикации.
Ранее в СМИ появились новости о том, что концерт Distemper в клубе Alcatraz на улице Почаинская прервали. Артисты успели отработать половину программы длительностью около часа, а потом в помещение зашли люди в масках. Они проверили документы у зрителей и вывели на улицу пьяных посетителей.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга проверили клуб MOD , в котором проходил фестиваль Stoned Heavy Comedown II. На мероприятии выступали группы Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood. По данным очевидцев, правоохранители появились внезапно. Они закрыли сцену и запретили гостям выходить из клуба.