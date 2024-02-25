Солисты Distemper вышли на связь после новостей о прерванном в Нижнем Новгороде концерте

Супруга российского певца Александра Кузьмина попала за решетку за административное нарушение. Женщина заявила mk.ru, что в спецприемнике, в котором она отбывает срок, ей все нравится.

Причиной задержания жены российской рок-звезды стала фотосессия на капоте ее автомобиля девушки в купальнике.

По словам задержанной, у нее нет претензий к условиям содержания в можайском спецприемнике, в котором, как она рассказала, ей предоставляют трехразовое питание и чистое постельное белье. Также она обратила внимание на вежливое обращение сотрудников заведения.

«Живу здесь хорошо… Я рада, что тут оказалась», - подчеркнула она, пояснив, что отдохнула и выспалась.

Кроме того, она посетовала на невнимательность мужа, который никак не отреагировал на произошедший с ней инцидент.

Ранее сообщалось, что задержанная блогер Елена Блиновская, содержащаяся в следственном изоляторе № 6 «Печатники», может пользоваться услугами находящегося там салона красоты: делать маникюр, педикюр, стрижку, окрашивание и множество других косметических процедур. Также в изоляторе есть спортзал. Однако за возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.