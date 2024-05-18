18 мая 2024, 11:06

Солисту Little Big заблокировали российские счета из-за долгов

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Приставы заблокировали российские счета солиста группы Little Big Ильи Прусикина*. Причина ограничений кроется в задолженности перед ФНС, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист, сбежавший из РФ с началом СВО, накопил долгов перед налоговой на 182 тысячи рублей.

Журналисты уточнили, что певец избавился от бизнеса в России. Компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», учредителем которых был Прусикин*, ликвидированы.

«Его единственной связью с Россией осталась ИП и долг перед ФНС - 182 913 рублей», - написали авторы публикации.

Сейчас артист с супругой Софьей Таюрской проживают в Соединенных Штатах. Пара ждет ребенка. О грядущем пополнении в семье супруги сообщили в соцсетях , показав фото округлившегося живота Таюрской.

* Признан в РФ иностранным агентом

Налоги Шоу-бизнес
18 мая 2024, 11:29
Глюк’oZу обвинили в неуплате налогов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Глюк’oZa задолжала налоговой 1,2 миллиона рублей. Приставы направили певице уведомление с предупреждением о блокировке счетов и запретом на выезд за границу в случае неуплаты долга.

Журналисты уточнили, что артистка сейчас отдыхает в Италии.

Недавно продюсер Сергей Лавров рассказал о заработках певицы Глюк’oZы. По его словам исполнительнице платят за корпоратив около двух-трех миллионов рублей. При этом для певицы в первую очередь важно быть на сцене, чувствовать себя востребованным артистом, считает продюсер.

Налоги Шоу-бизнес
18 мая 2024, 10:46
Подольская поделилась фото с Владимиром Пресняковым
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков посетили премию телеканала RU TV. В своем Instagram* артистка поделилась с подписчиками фото с праздничного мероприятия.

«В Москве состоялось красивое, веселое, уютное препати премии RU TV. Была рада увидеть и обнять своих друзей и коллег, было так тепло», - написала она.

Артистка позировала в красной асимметричной блузе Jacquemus и такого же оттенка длинной юбке из кожи. Образ она дополнила красными босоножками на низком каблуке, золотыми серьгами и сумочкой от Jacquemus. Пресняков был одет в элегантный черный костюм.

Фанаты в комментариях под постом одарили пару комплиментами, отметив красоту супругов. Также поклонники подчеркнули, что Подольская в последнее время «расцвела».

На днях певец и композитор Владимир Пресняков сообщил о большом желании выступить на рок-фестивале «Нашествие». Однако исполнить задуманное может помешать техническая составляющая.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Шоу-бизнес
18 мая 2024, 10:23
Авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
На организатора шоу певца Егора Крида подали в суд. Российское авторское общество намерено взыскать с ООО «Твой концерт» 320 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в 2023 году организатор концерта Крида в Архангельске не оформил документы.

Перед выступлением певцу должны были предоставить на подпись бумаги, подтверждающие, что авторские права на его песни принадлежат ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «С.Б.А. Мьюзик паблишинг». Однако Крид не получил таких документов и не подписал их.

Сейчас регулятор по авторским правам намерен через суд взыскать с организаторов 320 тысяч рублей.

До этого Крид отсудил у ООО «Твой концерт» 12,1 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору. Позже последние смогли снизить сумму иска до трех миллионов рублей.

Суд Концерты Музыка Егор Крид
18 мая 2024, 10:08
Катя Жужа родила четвертого ребенка в США
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная под псевдонимом Катя Жужа, в четвертый раз стала матерью. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками новостью о пополнении в семье.

«Добро пожаловать в нашу семью!» - написала 36-летняя блогер.

Ребенок появился на свет в американской клинике. Жужа не уточнила ни пол, ни имя новорожденного. Бывшая звезда телестройки до последнего старалась не афишировать свою беременность, но на значительном сроке все же рассказала о будущем прибавлении в семье.

Жужа уже воспитывает дочь Николь от прошлых отношений, а также сыновей Макса и Алекса от автогонщика Артема Маркелова, с которым они сейчас вместе.

Поклонники поздравили пару и пожелали семье счастья.

«Катя, очень рады за вас!», «Боже, какие вы красивые» Молодцы!», «Здоровья и счастья вам!» - написали подписчики.

На днях ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева родила второго ребенка. Выписавшись из роддома, она разместила в соцсетях ролик с новорожденным, а также рассказала, что сына назвали Романом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Роддома Блогеры Шоу Дом-2

Новости по теме