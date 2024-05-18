Солисту Little Big заблокировали российские счета из-за долгов

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По данным издания, артист, сбежавший из РФ с началом СВО, накопил долгов перед налоговой на 182 тысячи рублей.

Журналисты уточнили, что певец избавился от бизнеса в России. Компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», учредителем которых был Прусикин*, ликвидированы.

«Его единственной связью с Россией осталась ИП и долг перед ФНС - 182 913 рублей», - написали авторы публикации.

Сейчас артист с супругой Софьей Таюрской проживают в Соединенных Штатах. Пара ждет ребенка. О грядущем пополнении в семье супруги сообщили в соцсетях , показав фото округлившегося живота Таюрской.

* Признан в РФ иностранным агентом