Солиста «Несчастного случая» Кортнева потребовали признать иноагентом

Супруга Евгения Петросяна разрыдалась перед подписчиками, возмущаясь закрытием спектакля «Дядя Жорж» в Театре Сатиры. О ситуации Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях.

Молодая супруга артиста позиционирует себя в соцсетях как театрального критика и посещает практически каждую столичную премьеру. После этого делится впечатлениями о просмотренных ею постановках.

На этот раз Брухунова, снимая сторис, не смогла сдержать слез и разразилась гневной тирадой в адрес художественного руководителя Театра Сатиры Евгения Герасимова. Ей не понравилось, что он убирает из репертуара труппы спектакли, не приносящие доход. Пьеса «Дядя Жорж» оказалась в их числе.

Брухунова показала, как актеры вышли на поклон и попрощались со зрителями, добавив, что в этот момент «плакали всем залом». Супруга Петросяна отметила, что вернулась со спектакля с тяжестью на душе, с ощущением, как будто была на похоронах близкого ей человека. Кроме того, на эмоциях она назвала руководителя театра «нелюдью».

«Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит. Я не знаю, как, но я очень на это надеюсь», - подчеркнула она.

Ранее Брухунова назвала «сбитыми летчиками» юриста Катю Гордон и актрису Ирину Безрукову, отреагировав на критику с их стороны.