09 января 2024, 10:52

Солиста группы «Щенки» задержали при попытке сбежать в Казахстан после выступления в одном носке

Freepik
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В Санкт-Петербурге задержали солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева). Он планировал уехать из России в Казахстан после концерта в обнаженном виде, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Артист вышел на сцену петербургского клуба голым. Как и рэпер Vasio (Николай Васильев), он надел только носок - прикрыл им половой орган. Во время концерта музыкант снял единственный предмет одежды. Видео с выступления попало в интернет, и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался в генпрокуратуру.

Максим Тесли, по информации журналистов, решил бежать в Казахстан. Он купил билет в Екатеринбург, откуда планировал добраться до границы. Но в аэропорту Пулково мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему вменили мелкое хулиганство.

Изначально выходкой с носками на половых органах вместо костюмов прославились музыканты группы Red Hot Chilli Peppers.

Рэпер Vacio появился голым на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Его дважды задержали и вручили повестку в военкомат.

Санкт-Петербург Уголовное дело Музыка
09 января 2024, 05:14
Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес с Мальдив
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram* фотографией с Мальдивских островов. Перед съемкой селфи она надела на себя только стринги.

Откровенную фотографию Волочкова сделала в ванной: перед публикацией она закрыла интимные места изображением ящериц. Артистка заявила, что «фигура позволяет» ей делиться такими провокационными снимками.

Подробностями своего путешествия на Мальдивы она поделилась в Telegram-канале. Волочкова назвала острова «местом перезагрузки» и призналась, что «заслужила отдых» перед участием в следующих проектах.

Подписчики к публикации Волочковой отнеслись неоднозначно: фанаты похвалили балерину за смелость и отметили ее фигуру, однако многие комментаторы сочли снимок неуместным и раскритиковали внешность танцовщицы.

Ранее Волочкова призналась, что не получила приглашение на скандальную вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой. По ее словам, на мероприятии собрались только «лохи».

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Анастасия Волочкова
09 января 2024, 05:10
«Таланта не хватает». Ливанов объяснил, почему сбежавшие из РФ звезды непопулярны за рубежом
РИА «Новости»
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Российским артистам, которые покинули Родину и не смогли состояться за границей, не хватает таланта. Об этом заявил 88-летний народный актер РСФСР Василий Ливанов в беседе с aif.ru.

У знаменитости спросили, почему некоторые русские звезды не смогли состояться в других странах. Например, сбежавший из России Артур Смольянинов* теперь зарабатывает разовыми выступлениями и подкастами.

«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. И есть примеры, когда актеры состоялись, работая за границей. Но если таланта нет, тогда, конечно, состояться невозможно. Не востребованы наши уехавшие как актеры? Значит, таланта им не хватает!» - заявил Ливанов.

Ранее стало известно, что Смольянинов* решил заняться музыкальной деятельностью после карьерных неудач в Латвии. Мужчина собрал группу единомышленников-латышей, с которыми познакомился полтора года назад. Коллектив артиста назвали cheLovek. В течение года участники состава играли в местных переходах.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

Кино Россия Актеры
09 января 2024, 04:00
Киркорова после «голой» вечеринки не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае
РИА «Новости»
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В Дубае 6 и 7 января прошел фестиваль «Жара Fest», короля российской эстрады Филиппа Киркорова не пригласили в состав исполнителей. Новый формат концерта представил бизнесмен и певец Эмин Агаларов, выступающий как Emin.

Концерты проходили на территории отеля Jumeirah Beach. В состав звездных исполнителей вошли азербайджанские исполнители Jony и Bahh Tee, российские артисты рэпер Егор Крид, Стас Михайлов и группа «Дискотека Авария», а также украинская певица Ани Лорак. Цены на билеты начинались от 9300 рублей до 136,2 тысячи рублей.

Филиппа Киркорова в качестве исполнителя на фестиваль не пригласили. Певец в этот момент был в Дубае, он впервые после «голой вечеринки» вышел на сцену в ресторане Chalet Berezka. Киркоров исполнил свои основные хиты и представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Во время концерта Киркоров признался в любви к России , несмотря на черную полосу.

Филипп Киркоров Концерты Россия Фестивали Дубай
09 января 2024, 03:04
Сбежавшая после начала СВО актриса Раппопорт продолжила зарабатывать в России
Pixabay
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Сбежавшая из России после начала спецоперации актриса Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России, сообщило издание New Magazine. Основной доход ей по-прежнему приносят отечественные фильмы и постановки.

Раппопорт приобрела недвижимость в Италии до начала СВО, однако о полном переезде заявила только в 2022 году. Несмотря на открытую позицию против спецоперации, актриса продолжала возвращаться в родную страну, зарабатывая на съемках.

Ситуация Раппопорт ухудшилась после того, как постановки с ее участием начали снимать с афиш, опасаясь скандалов, но в этом году спектакли с ее участием должны состояться в крупнейших городах страны.

Раппопорт известна в Италии за счет участия в фильме «Незнакомка» и роли ведущей Венецианского кинофестиваля. Однако даже на пике своей европейской популярности большую часть средств она получала из России.

В конце 2022 года президент Владимир Путин исключил Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра». Своего места также лишилась уехавшая из страны Чулпан Хаматова.

Кино Фильмы Актеры

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