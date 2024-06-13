13 июня 2024, 10:45

Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали на 50 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Его присудили после интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Минюста, солист группы открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказался в отношении российских граждан и формировал антироссийские взгляды.

Адвокат музыканта заявил, что Котляров* просто высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, так как кадры распространял «Дождь»**. Этот аргумент не убедил суд.

Котляров* вместе со своей супругой, поэтессой Инной Медведун, уехал из России после начала спецоперации. Сейчас он находится в Тбилиси.

Ранее протокол за дискредитацию армии составили на блогера Илью Варламова*. Ему также грозит штраф в 50 тысяч рублей.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентов на территории России.

** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.

Суд Песни Блогеры Музыка Деньги Актеры Инстасамка Шоу-бизнес
13 июня 2024, 03:54
Актриса из «Мажора» Гала Самойлова умерла в Петербурге в 45 лет
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Скончалась актриса театра и кино Гала Самойлова. Она умерла в Санкт-Петербурге на 46-м году жизни. Об этом написали в некрологе в социальной сети «ВКонтакте» на странице Новой сцены Александринского театра.

«Сегодня пришла печальная новость - не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», - сказано в сообщении.

Знакомый актрисы Дмитрий Изотов написал, что Самойлова скончалась после продолжительной болезни. В фильмографии актрисы более двух десятков ролей. Зрители знают ее по сериалам «Мажор-2», «Метод Михайлова» и ряду других проектов.

Ранее после тяжелой и продолжительной болезни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов. Ему было 74 года.

Санкт-Петербург Болезни Кино Театры Актеры
13 июня 2024, 02:33
«Выкопала себе яму». Поплавская уличила Ахеджакову в страхе перед проверкой МВД
РИА «Новости»
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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова престала давать интервью и выходить в свет из-за страха проверки правоохранительными органами на предмет дискредитации ею Вооруженных сил России. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявила актриса Яна Поплавская.

По мнению собеседницы издания, Ахеджакова совершила непоправимую ошибку, отвернувшись от российского зрителя, который не понял, как любимая им актриса может нести всякую ересь и стать провокатором.

«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки [на дискредитацию ВС РФ], поэтому решила залечь на дно», - заявила Поплавская.

В марте 2023 года Ахеджакова написала заявление по собственному желанию об уходе из московского театра «Современник».

Актеры Театр "Современник"
13 июня 2024, 01:26
Ковальчук поделилась видео медового месяца с Харламовым на Рублевке
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Ковальчук поделилась в своей социальной сети подробностями того, как она проводит лето со своим мужем комиком Гариком Харламовым. Об этом рассказал сайт Woman.ru.

Сестра звезды сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Анны Ковальчук показала видеокадры, как она пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке в присутствии своей собаки, а также катается на скутере с Гариком Харламовым, за которого недавно вышла замуж.

По данным издания, их свадьба состоялась накануне лета.

«Вместо пышного торжества супруги отметили этот день только с близкими людьми в небольшом ресторане», - рассказали авторы материала.

Ранее Ковальчук поделилась фотографией , предположительно, с их свадьбы с Харламовым.

Сериалы Свадьбы Гарик Харламов
13 июня 2024, 00:52
«Наслаждайся». Муцениеце впервые высказалась о новой жене Прилучного
РИА «Новости»
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Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа Павла Прилучного. Как сообщило издание Starhit, знаменитость обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мии.

Артисты развелись в 2020 году. С того момента они постоянно судятся, потому что Муцениеце выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты. Последний суд актер проиграл, однако, по словам Агаты, не смог принять поражение.

«Мой бывший муж - просто хороший, классный парень, проиграл суд. Нет, чтобы с достоинством это просто принять», - возмутилась знаменитость.

Она не понимает, по какой причине Прилучный не хочет помогать финансово собственным детям. По мнению звезды, родители обязаны нести ответственность за своих наследников и обеспечивать их.

«Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой», - добавила Муцениеце.

Это уже не в первый раз, когда актриса жалуется на бывшего мужа из-за уклонения от алиментов. Еще в апреле артистка пристыдила его за то, что ей пришлось выбивать деньги на детей.

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа Павла Прилучного. Как сообщило издание Starhit , знаменитость обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мии.

Суд Дети Деньги Актеры

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