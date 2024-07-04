04 июля 2024, 22:19

Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева увезли в реанимацию

РИА «Новости»
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Солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске, но у него уже все хорошо. Сейчас он находится под медицинским наблюдением, рассказала 360.ru супруга музыканта Галина.

Мазаеву стало плохо до начала концерта. Его с острым приступом панкреатита экстренно отправили в больницу в Калининграде.

«У Сергея был приступ, но все под контролем. Под наблюдением врачей. Все будет хорошо», - рассказала его жена.

Сначала он попал в реанимацию, а потом Мазаева перевели в хирургическое отделение, где он пробудет несколько дней, уточнил Telegram-канал Mash.

Группа должна была выступить в театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 4 июля.

«О новой дате концерта мы сообщим попозже. Приносим свои извинения», - сообщили на странице театра во «ВКонтакте».

Прошлой осенью Мазаев признался, что не смог выступить на концерте памяти Юрия Шатунова из-за операции по удалению опухоли. У музыканта возникли проблемы со здоровьем, но новообразование оказалось доброкачественным.

Болезни Концерты Врачи Музыка Калининград
04 июля 2024, 22:47
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной после санкций ЕС
РИА «Новости»
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Канал певицы Полины Гагариной на видехостинге YouTube заблокировали. При попытке перейти на ее страницу теперь высвечивается сообщение о том, что она недоступна.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», - указали в сообщении.

В конце июня Евросоюз внес ряд российских артистов в санкционные списки. Среди них оказалось и имя Полины Гагариной. Певицу обвинили в том, что она принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав РФ.

Совет ЕС убежден, что Гагарина получала за выступления в поддержку российской армии значительные доходы.

Певец Shaman также сообщил, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала его канал. Исполнитель объяснил причину блокировки цитатой из своей песни: «Я - русский».

Концерты Блокировки Песни YouTube Евросоюз Shaman
04 июля 2024, 20:46
Shaman заявил о блокировке своего канала на YouTube
РИА «Новости»
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Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал российского певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

Певец объяснил причину блокировки цитатой из своей песни.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я - русский», - написал Shaman..

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал российского певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

Блокировки YouTube Shaman
04 июля 2024, 19:00
Показы шоу студии Александра Гудкова отменили в нескольких российских городах
Global Look Press
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В нескольких городах России отменили кинопоказ нового выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» студии юмориста Александра Гудкова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды.

«У нас отмена показов в „Мори Синема“ (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать», - рассказали авторы шоу.

В Сети Гудкова обвинили в русофобии и призывах спонсировать ВСУ. По мнению актрисы Яны Поплавской, в своем шоу юморист высмеивает публичных людей и представителей власти.

«Гудков, который жил на всех российских каналах, но осудил СВО, унизил патриотов России и донатил ВСУ, теперь спокойно зарабатывает здесь деньги. Открыто, ничего не боясь», - заявила она в своем Telegram-канале.

Шоу также запланировали в кинотеатрах других городов, в том числе Москвы, Химок, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других. Активисты потребовали полностью отменить показ.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Гудков зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление. Все изменилось после того, как летом 2022 года он спровоцировал скандал, разместив пародию на песню певца Shaman’а «Я русский».

Кино Россия Шоу-бизнес Яна Поплавская
04 июля 2024, 18:04
«От таких редко уходят». Юлия Савичева назвала причину мужских измен
Global Look Press
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Певица Юлия Савичева выразила мнение, что мужчины не бросают самодостаточных и работающих над собой женщин. Слова артистки передал Telegram-канал «Звездач».

На фоне скандала вокруг развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым Савичевой задали вопрос о том, каким женщинам, по ее мнению, не изменяют мужчины.

«Прежде всего, не важно, мужчина или женщина, ты должен быть самодостаточным, себя уважать, любить себя и принимать таким, какой ты есть. От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой, внутренним состоянием, все будет хорошо», - ответила она.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая. Певица намекнула, что разлучницей могла стать модель Анастасия Решетова. Она назвала соперницу девушкой с низким социальным статусом.

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