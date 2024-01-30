Солист группы «Би-2» Бортник вылетел из Таиланда в Израиль

Телеведущая Лера Кудрявцева выплеснула стакан воды в лицо одной из участниц программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» из-за эмоционального истощения, вызванного разводом. Об этом сайту kp.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

По ее словам, когда в жизни человека происходят какие-то травмирующие события или же ситуации, вызывающие большую гамму чувств и эмоций, то его психике приходится тратить много ресурса. Под последним психолог понимает «запас жизненных сил», необходимых для анализа информации и формировании на нее адекватной реакции.

«Человек в процессе развода, еще и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать», - заявила Алексеева.

Кудрявцева и без этого много времени тратит на работу с личными историями людей, в которых хватает трагических моментов. В программе Малахова она посочувствовала белорусскому музыканту Виктору Мохневу, брошенному матерью мальчиком в общественном туалете. Он прошел детский дом, пока не попал в новую семью. Его мать телеведущая и облила водой, не поверив в ее раскаяние.

Кудрявцева просто не сдержала эмоций, потому что она живой человек, подчеркнула Алексеева. Психолог также отметила, что общественность часто требует от публичных людей «ходить в белом пальто» и лгать о том, что их якобы ничего не волнует и не трогает.

Ранее психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг рассказала, что Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье.